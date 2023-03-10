Найпопулярнішу модель Lamborghini замінять електромобілем: перші подробиці

Lamborghini мають намір електрифікувати весь свій модельний ряд до 2025 року. У ці плани входить поява гібридного кросовера Urus.

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Lamborghini збираються замінити кросовер Urus на нову електричну модель. Це може статися вже в 2029 році. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Генеральний директор Lamborghini Стефан Вінкельманн заявив, що італійський бренд має намір електрифікувати весь свій модельний ряд до 2025 року. Однією з таких моделей стане наступник суперкара Aventador, який отримає 1015-сильну силову гібридну установку.

Найпопулярніший автомобіль бренду, кросовер Lamborghini Urus, також входить у плани з електрифікації. Модель стане надпотужним гібридом. Таку модифікацію вже встигли побачити на тестах.

Lamborghini Urus стане гібридом, що підключається Фото: carscoops.com

Вінкельманн згадав і про появу абсолютно нової моделі. Це буде швидкий електричний суперкар із чотирма місцями, який запланований на 2028 рік.

Також у Lamborghini є плани і на суперкар Huracan. Модель доповнять електромотором, але доля 5,2-літрового атмосферного двигуна V10 поки що залишається загадкою.

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Генеральний директор Lamborghini зазначив, що ці кроки допоможуть бренду досягти своєї мети щодо різкого скорочення викидів. Вінкельманн підкреслив, що два електромобілі скоротять викиди приблизно на 80%.

Раніше Фокус повідомляв, що Lamborghini випустила унікальну версію свого трекового суперкара Huracan STO, яка отримала назву Time Chaser_111100.