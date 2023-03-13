Спорткар от Renault установил новый рекорд в тесте на управляемость (видео)

Спорткар Alpine A110 S установил новый рекорд в тесте на слалом. С "лосиным тестом" модель также справилась отлично.

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Эксперты проверили управляемость спорткара Alpine A110 S. Модель показала превосходный результат в "лосином тесте". Видео опубликовали на YouTube-канале km77.com.

Двухдверное заряженное купе Alpine A110 S испытали в "лосином тесте" и тесте на слалом. Автомобиль достойно справился со всеми испытаниями.

Многим электромобилям трудно справиться с тестами на управляемость, но бензиновый спорткар показал себя с лучшей стороны. Спортивная модель показала рекордные результаты.

Alpine A110 S оснащается 1,8-литровым турбированным двигателем мощностью 300 л.с. и 340 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 4,2 секунды, а максимальная скорость составляет 260 км/ч.

На спорткар установлены шины Michelin Pilot Sport Cup 2. Они обеспечивают максимальное сцепление с дорогой в теплую погоду.

В тесте на слалом спорткар установил новый рекорд. Время прохождения полосы препятствий составило 21,6 секунды, что на 0,6 секунды быстрее прошлого лидера — электромобиля Smart #1 Brabus.

Сперва водитель пытался пройти "лосиный тест" на скорости 88 км/ч, но спорткар задел конусы. Лучшая попытка была установлена на скорости 80 км/ч, что оказалось достаточно для успешного прохождения испытания.

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Эксперты отметили, что Alpine A110 S обладает приятным и отточенным управлением. Заднеприводный спорткар игриво проходит повороты, но не теряет стабильности на высоких скоростях.

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