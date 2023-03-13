Спорткар від Renault встановив новий рекорд у тесті на керованість (відео)

Спорткар Alpine A110 S встановив новий рекорд у тесті на слалом. Із лосиним тестом модель також впоралася чудово.

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Експерти перевірили керованість спорткара Alpine A110 S. Модель показала чудовий результат у лосиному тесті. Відео опублікували на YouTube каналі km77.com.

Дводверне заряджене купе Alpine A110 S випробували в лосиному тесті й тесті на слалом. Автомобіль гідно впорався з усіма випробуваннями.

Багатьом електромобілям важко впоратися з тестами на керованість, але бензиновий спорткар показав себе з кращого боку. Спортивна модель показала рекордні результати.

Alpine A110 S оснащується 1,8-літровим турбованим мотором потужністю 300 к.с. і 340 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 4,2 секунди, а максимальна швидкість становить 260 км/год.

На спорткарі встановлені шини Michelin Pilot Sport Cup 2. Вони забезпечують максимальне зчеплення з дорогою в теплу погоду.

У тесті на слалом спорткар встановив новий рекорд. Час проходження смуги перешкод становив 21,6 секунди, що на 0,6 секунди швидше за минулого лідера — електромобіль Smart #1 Brabus.

Спершу водій намагався пройти лосиний тест на швидкості 88 км/год, але спорткар зачепив конуси. Найкраща спроба була встановлена на швидкості 80 км/год, що виявилося достатньо для успішного проходження випробування.

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Експерти відзначили, що Alpine A110 S має приємне та відточене управління. Задньопривідний спорткар грайливо проходить повороти, але не втрачає стабільності на високих швидкостях.

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