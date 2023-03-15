Самый сладкий электромобиль: Hyundai Ioniq 6 воссоздали из шоколада (видео)

Кондитер постарался приблизить внешность шоколадного десерта к оригинальному электромобилю. Результат впечатляет и заставляет усомниться в том, что это съедобный автомобиль.

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Популярный швейцарско-французский кондитер Амори Гишон приготовил копию авангардного электромобиля Hyundai Ioniq 6 из шоколада. Видео опубликовали на YouTube-канале мастера.

Амори Гишон часто радует подписчиков своими необычными творениями из шоколада. В этот раз он решил воссоздать корейский электромобиль.

В коротком ролике кондитер показал процесс создания модели, который начинается с пустого стола и кувшина с жидким шоколадом. Это выглядит довольно завораживающе.

Сперва мастер создает большой прямоугольник из шоколада и рисует силуэт Ioniq 6. Он является шаблоном для каждой из сторон автомобиля.

Гишон поочередно формирует капот, лобовое стекло и крышу. Затем он приступает к созданию бамперов и спойлера. Через время блюдо напоминает Hyundai Ioniq 6 из глины коричневого цвета.

Финальным штрихом является покраска шоколада. Сперва наносится белый слой краски, а затем — черный и красный.

Колеса требуют отдельного внимания. Они, как и у оригинального электромобиля, окрашиваются в серебристый цвет с черными акцентами.

В итоге шоколадная версия Hyundai Ioniq 6 выглядит почти так же, как и настоящий электромобиль. Десерт получил даже эмблемы и название модели.

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Напомним, что Hyundai Ioniq 6 доступен в заднеприводной и полноприводной версиях. Базовый вариант оснащается 218-сильным электромотором и батареей емкостью 53 кВтч. Запас хода составляет около 370-380 км.

Полноприводная версия предлагает два электромотора суммарной мощностью 325 л.с. и 605 Нм крутящего момента. В этом случае установлена батарея на 77,4 кВтч, позволяющая проехать 610 км на одном заряде.

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