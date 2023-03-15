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Найсолодший електромобіль: Hyundai Ioniq 6 відтворили з шоколаду (відео)

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Фото: Скріншот | Шоколадна модель у найдрібніших деталях повторює оригінальний електромобіль

Кондитер постарався наблизити зовнішність шоколадного десерту до оригінального електромобіля. Результат вражає та змушує засумніватися, що це їстівний автомобіль.

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Популярний швейцарсько-французький кондитер Аморі Гішон приготував копію авангардного електромобіля Hyundai Ioniq 6 із шоколаду. Відео опублікували на YouTube-каналі майстра.

Аморі Гішон часто радує підписників своїми незвичайними витворами з шоколаду. На цей раз він вирішив відтворити корейський електромобіль.

У короткому ролику кондитер показав процес створення моделі, що починається з порожнього столу та глека з рідким шоколадом. Це має досить чарівний вигляд.

Спершу майстер створює великий прямокутник із шоколаду й малює силует Ioniq 6. Він є шаблоном для кожної зі сторін автомобіля.

Гішон по черзі формує капот, лобове скло й дах. Потім він приступає до створення бамперів і спойлера. Через час страва нагадує Hyundai Ioniq 6 із глини коричневого кольору.

Фінальним штрихом є фарбування шоколаду. Спочатку наноситься білий шар фарби, а потім чорний і червоний.

Колеса вимагають окремої уваги. Вони, як і в оригінального електромобіля, забарвлюються в сріблястий колір із чорними акцентами.

У результаті шоколадна версія Hyundai Ioniq 6 майже така ж сама, як справжній електромобіль. Десерт отримав навіть емблеми та назву моделі.

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Нагадаємо, що Hyundai Ioniq 6 доступний у задньопривідній і повнопривідній версіях. Базовий варіант оснащується 218-сильним електромотором і батареєю ємністю 53 кВтг. Запас ходу становить близько 370-380 км.

Повнопривідна версія пропонує два електромотори сумарною потужністю 325 к.с. і 605 Нм крутного моменту. У цьому випадку встановлено батарею на 77,4 кВтг, що дозволяє проїхати 610 км на одному заряді.

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