Классика на новый лад: знаменитую британскую модель возродят в формате электрокара (фото)

Новый Morris JE предложат с кузовами фургон, минивэн и пикап. Запас хода электромобиля составит около 400 км.

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Знаменитая британская марка Morris возвращается. Возрожденная компания с 2024 года приступит к выпуску электромобилей, а ее первенцем станет фургон Morris JE. Об этом сообщается на официальном сайте Morris Commercial.

Ретро-электромобиль поступит в производство с 2024 года

Новый Morris JE – современная электрическая версия модели J-Type, которую выпускали с 1949 по 1961 годы. Фургон в точности повторяет знаменитого предка по дизайну — у него характерный силуэт, круглые фары и такая же решетка радиатора.

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В салоне ретро-стиль сочетается с современными дисплеями. Двухместный электрический фургон имеет грузовой отсек объемом 6,5 куб. м, а его грузоподъемность составляет 1 тонну. Вслед за ним последуют пассажирский минивэн и пикап Morris.

Ежегодно будут выпускать по 1000 авто в год Запас хода электрокара составляет около 400 км Позже линейку расширят минивэн и пикап В салоне ретро-стиль сочетается с современными дисплеями Грузоподъемность фургона — 1 тонна

Характеристики Morris JE рассекретили только частично. Мощность и емкость батареи не раскрывают, но известно, что запас хода составит около 400 км. Зарядить батарею на 80% в быстром режиме можно будет за полчаса.

Ежегодно планируют выпускать по 1000 Morris JE. Купить электромобиль можно будет по цене от 60 000 фунтов стерлингов ($72 800).

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