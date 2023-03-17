Классика на новый лад: знаменитую британскую модель возродят в формате электрокара (фото)
Новый Morris JE предложат с кузовами фургон, минивэн и пикап. Запас хода электромобиля составит около 400 км.
Знаменитая британская марка Morris возвращается. Возрожденная компания с 2024 года приступит к выпуску электромобилей, а ее первенцем станет фургон Morris JE. Об этом сообщается на официальном сайте Morris Commercial.
Новый Morris JE – современная электрическая версия модели J-Type, которую выпускали с 1949 по 1961 годы. Фургон в точности повторяет знаменитого предка по дизайну — у него характерный силуэт, круглые фары и такая же решетка радиатора.Важно
В салоне ретро-стиль сочетается с современными дисплеями. Двухместный электрический фургон имеет грузовой отсек объемом 6,5 куб. м, а его грузоподъемность составляет 1 тонну. Вслед за ним последуют пассажирский минивэн и пикап Morris.
Характеристики Morris JE рассекретили только частично. Мощность и емкость батареи не раскрывают, но известно, что запас хода составит около 400 км. Зарядить батарею на 80% в быстром режиме можно будет за полчаса.
Ежегодно планируют выпускать по 1000 Morris JE. Купить электромобиль можно будет по цене от 60 000 фунтов стерлингов ($72 800).
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