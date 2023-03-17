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Авто

Классика на новый лад: знаменитую британскую модель возродят в формате электрокара (фото)

Новый Morris JE, Morris JE, электромобиль Morris, британский электромобиль, Morris JE 2024
Morris JE по дизайну схож со знаменитым предком

Новый Morris JE предложат с кузовами фургон, минивэн и пикап. Запас хода электромобиля составит около 400 км.

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Знаменитая британская марка Morris возвращается. Возрожденная компания с 2024 года приступит к выпуску электромобилей, а ее первенцем станет фургон Morris JE. Об этом сообщается на официальном сайте Morris Commercial.

Новый Morris JE, Morris JE, электромобиль Morris, британский электромобиль, Morris JE 2024 Fullscreen
Ретро-электромобиль поступит в производство с 2024 года

Новый Morris JE – современная электрическая версия модели J-Type, которую выпускали с 1949 по 1961 годы. Фургон в точности повторяет знаменитого предка по дизайну — у него характерный силуэт, круглые фары и такая же решетка радиатора.

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В салоне ретро-стиль сочетается с современными дисплеями. Двухместный электрический фургон имеет грузовой отсек объемом 6,5 куб. м, а его грузоподъемность составляет 1 тонну. Вслед за ним последуют пассажирский минивэн и пикап Morris.

Новый Morris JE, Morris JE, электромобиль Morris, британский электромобиль, Morris JE 2024 Fullscreen
Ежегодно будут выпускать по 1000 авто в год
Новый Morris JE, Morris JE, электромобиль Morris, британский электромобиль, Morris JE 2024 Fullscreen
Запас хода электрокара составляет около 400 км
Новый Morris JE, Morris JE, электромобиль Morris, британский электромобиль, Morris JE 2024 Fullscreen
Позже линейку расширят минивэн и пикап
Новый Morris JE, Morris JE, электромобиль Morris, британский электромобиль, Morris JE 2024 Fullscreen
В салоне ретро-стиль сочетается с современными дисплеями
Новый Morris JE, Morris JE, электромобиль Morris, британский электромобиль, Morris JE 2024 Fullscreen
Грузоподъемность фургона — 1 тонна
Новый Morris JE, Morris JE, электромобиль Morris, британский электромобиль, Morris JE 2024
Новый Morris JE, Morris JE, электромобиль Morris, британский электромобиль, Morris JE 2024
Новый Morris JE, Morris JE, электромобиль Morris, британский электромобиль, Morris JE 2024
Новый Morris JE, Morris JE, электромобиль Morris, британский электромобиль, Morris JE 2024
Новый Morris JE, Morris JE, электромобиль Morris, британский электромобиль, Morris JE 2024

Характеристики Morris JE рассекретили только частично. Мощность и емкость батареи не раскрывают, но известно, что запас хода составит около 400 км. Зарядить батарею на 80% в быстром режиме можно будет за полчаса.

Ежегодно планируют выпускать по 1000 Morris JE. Купить электромобиль можно будет по цене от 60 000 фунтов стерлингов ($72 800).

Ранее Фокус сообщал, что в Китае начали выпуск недорогих коммерческих электромобилей на базе старого Ford Transit.

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