Класика на новий лад: знамениту британську модель відродять у форматі електрокара (фото)

Новий Morris JE запропонують із кузовами фургон, мінівен та пікап. Запас ходу електромобіля становитиме близько 400 км.

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Відома британська марка Morris повертається. Відроджена компанія з 2024 року розпочне випуск електромобілів, а її первістком стане фургон Morris JE. Про це повідомляється на офіційному сайті Morris Commercial.

Ретро-електромобіль надійде у виробництво з 2024 року

Новий Morris JE – найсучасніша електрична версія моделі J-Type, яку випускали з 1949 по 1961 роки. Фургон точно повторює знаменитого предка з дизайну — у нього характерний силует, круглі фари і така ж решітка радіатора.

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У салоні ретро-стиль поєднується із сучасними дисплеями. Двомісний електричний фургон має вантажний відсік об'ємом 6,5 куб. м, а його вантажопідйомність складає 1 тонну. Слідом за ним підуть пасажирський мінівен і пікап Morris.

Щорічно випускатимуть по 1000 авто на рік Запас ходу електрокара складає близько 400 км. Пізніше лінійку розширять мінівен та пікап У салоні ретро-стиль поєднується із сучасними дисплеями Вантажопідйомність фургона — 1 тонна

Характеристики Morris JE розсекретили лише частково. Потужність та ємність батареї не розкривають, але відомо, що запас ходу складе близько 400 км. Зарядити батарею на 80% у швидкому режимі можна буде за півгодини.

Щорічно планують випускати по 1000 Morris JE. Купити електромобіль можна буде за ціною від 60 000 фунтів стерлінгів (72 800 доларів).

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