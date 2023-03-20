Новый Audi A5 Sportback 2024 впервые заметили на дорогах (фото)

Audi A5 2024 модельного года получит новые версии и станет современнее. Модель впервые предложат в кузове универсал.

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Новый лифтбек Audi A5 Sportback 2024 модельного года впервые заметили во время тестов на дорогах. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Audi A5 Sportback 2024 модельного года внешне будет похож на предстоящий A4/S4 Avant. Спереди появятся узкие фары и закругленная решетка радиатора.

Новый Audi A5 Sportback можно узнать по наклоненной задней стойке. Модель получит другие бампера, капот и крылья.

Audi A5 Sportback сохранит узнаваемый силуэт Фото: Motor1.com

В интерьере от большинства физических кнопок избавятся. Вместо это внутри разместят два больших экрана, один из которых будет выполнять роль приборной панели, а второй — информационно-развлекательного дисплея.

Интерьер нового Audi A5 будет похож на модель A4 Фото: Motor1.com

Audi A5 Sportback 2024 модельного года будет построен на обновленной платформе MLB. Это будет последнее поколение модели с двигателем внутреннего сгорания.

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Также модель впервые предложат в кузове универсал. Эта версия получит название Audi A5 Avant и будет отличаться увеличенным багажным пространством.

Новый Audi A5 будет доступен с бензиновыми и дизельными двигателями с мягким гибридом. Они разработаны в соответствии с будущими нормами выбросов Евро-7. По слухам, появится и подключаемый гибрид.

Ранее Фокус рассказал, что Audi ведут разработку нового компактного и недорогого электромобиля.