Новий Audi A5 Sportback 2024 вперше помітили на дорогах (фото)

Audi A5 2024 модельного року отримає нові версії та стане сучаснішим. Модель вперше запропонують у кузові універсал.

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Новий ліфтбек Ауді A5 Sportback 2024 модельного року вперше помітили під час тестів на дорогах. Про це повідомили на сайті Motor1.

Audi A5 Sportback 2024 модельного року зовні буде схожий на майбутній A4/S4 Avant. Спереду з'являться вузькі фари та закруглена решітка радіатора.

Новий Audi A5 Sportback можна впізнати по нахиленій задній стійці. Модель отримає інші бампера, капот та крила.

Audi A5 Sportback збереже відомий силует Фото: Motor1.com

В інтер'єрі більшості фізичних кнопок позбудуться. Натомість всередині розмістять два великі екрани, один з яких виконуватиме роль панелі приладів, а другий — інформаційно-розважального дисплея.

Інтер'єр нового Audi A5 буде схожим на модель A4 Фото: Motor1.com

Audi A5 Sportback 2024 модельного року буде збудовано на оновленій платформі MLB. Це буде останнє покоління моделі із двигуном внутрішнього згоряння.

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Також модель вперше запропонують у кузові універсал. Ця версія отримає назву Audi A5 Avant і відрізнятиметься збільшеним багажним простором.

Новий Audi A5 буде доступний з бензиновими та дизельними двигунами із м'яким гібридом. Вони розроблені відповідно до майбутніх норм викидів Євро-7. З чуток, з'явиться і під'єднуваний гібрид.

Раніше Фокус розповів, що Audi ведуть розробку нового компактного та недорогого електромобіля.