MINI представили прощальную версию своей самой необычной модели (фото)

MINI Clubman Final Edition посвящен уходу модели с конвейера. Необычный гибрид хэтчбека и универсала уступит место новому электрическому кроссоверу Aceman.

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MINI представили специальную версию модели Clubman с названием Final Edition, которая будет выпущена ограниченным тиражом. Об этом рассказали на сайте AutoExpress.

MINI Clubman Final Edition получил множество уникальных деталей внутри и снаружи. Всего будет изготовлено 1969 экземпляров специальной версии.

Необычные 18-дюймовые колесные диски медного цвета стали еще одной особенностью прощальной спецверсии Фото: MINI

Модель MINI Clubman выделяется среди модельного ряда бренда. Это автомобиль, который балансирует между хэтчбеком и универсалом.

Текущее поколение автомобиля выпускается с 2015 года. В MINI не готовят модели преемника, так как на замену придет электрический кроссовер Aceman.

MINI Clubman Final Edition доступен в трех цветах кузова: Nanuq White, Enigmatic Black и Melting Silver. Они дополнены медными акцентами на решетке радиатора, наклейками на капоте, а также на боковых и задних двустворчатых дверях.

MINI Clubman Final Edition доступен в трех цветах кузова Фото: MINI

Помимо этого прощальная версия может похвастаться эксклюзивными 18-дюймовыми колесными дисками медного цвета. На крышке багажника изображен шильдик "Final Edition", а на задней стойки можно найти надпись "1 of 1969".

MINI Clubman Final Edition отличается графикой на кузове и эксклюзивными значками Фото: MINI

В интерьере также присутствуют изменения. Они включают специальные значки на сиденьях, накладках на пороги и напольных ковриках. Более темная отделка приборной панели с полосами цвета Sage Green является еще одной "визитной карточкой" Final Edition.

В интерьере есть множество специальных значков Фото: MINI

Моторная гамма модели осталась без изменений. MINI Clubman Final Edition доступен с 1,5-литровым трехцилиндровым двигателем мощностью 134 л.с. или 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем, который развивает мощность 176 л.с.

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Финальная версия модели уже доступна для покупки в Европе. Начальная цена авто составляет 45 375 долларов.

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