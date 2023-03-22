MINI представила прощальну версію своєї незвичайної моделі (фото)

MINI Clubman Final Edition присвячений відходу моделі з конвеєра. Незвичайний гібрид хетчбека й універсала поступиться місцем новому електричному кросоверу Aceman.

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MINI представила спеціальну версію моделі Clubman під назвою Final Edition, яка буде випущена обмеженим тиражем. Про це розповіли на сайті AutoExpress.

MINI Clubman Final Edition отримав безліч унікальних деталей усередині та зовні. Загалом буде виготовлено 1969 екземплярів спеціальної версії.

Незвичайні 18-дюймові колісні диски мідного кольору стали ще однією особливістю прощальної спецверсії Фото: MINI

Модель MINI Clubman вирізняється серед модельної лінійку бренду. Це автомобіль, який балансує між хетчбеком і універсалом.

Поточне покоління автомобіля випускається з 2015 року. У MINI не готують моделі наступника, тому що на заміну прийде електричний кросовер Aceman.

MINI Clubman Final Edition доступний у трьох кольорах кузова: Nanuq White, Enigmatic Black і Melting Silver. Вони доповнені мідними акцентами на радіаторній решітці, наклейками на капоті, а також на бічних і задніх двостулкових дверях.

MINI Clubman Final Edition доступний у трьох кольорах кузова Фото: MINI

Крім цього, прощальна версія може похвалитися ексклюзивними 18-дюймовими колісними дисками мідного кольору. На кришці багажника зображено шильдик Final Edition, а на задній стійкі можна знайти напис "1 of 1969".

MINI Clubman Final Edition відрізняється графікою на кузові й ексклюзивними значками Фото: MINI

В інтер'єрі також є зміни. Вони включають спеціальні значки на сидіннях, накладках на пороги та килимках для підлоги. Темніше оздоблення панелі приладів зі смугами кольору Sage Green є ще однією "візитівкою" Final Edition.

В інтер'єрі є безліч спеціальних значків Фото: MINI

Моторна гама моделі залишилася без змін. MINI Clubman Final Edition доступний із 1,5-літровим трициліндровим двигуном потужністю 134 к.с. або 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном, який розвиває потужність 176 к.с.

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Фінальна версія моделі вже доступна для покупки в Європі. Початкова ціна авто становить 45 375 доларів.

Раніше Фокус писав, що Chrysler розсекретили фінальну версію седана 300C, який стане останньою моделлю бензинової в історії бренду.