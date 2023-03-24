Новая жизнь классики: в США скрестили винтажный Mini и электрокар Tesla Model S (видео)
Под капот старого Mini 1971 года установили 300-сильный электромотор производства Tesla. Запас хода электромобиля составляет 240 км.
Винтажный Austin Mini Mk3 1971 года получил вторую жизнь. Культовый городской автомобиль превратили в сверхмощный спортивный электрокар. Об авто рассказали в видео на Youtube-канале ателье Gildred Racing.
Эта американская компания выполняет реставрацию и тюнинг Mini, а помогла ей фирма Electric Classic Cars, занимающаяся переделкой ретро-авто в электромобили. Под капот вместо 1,0-литрового бензинового двигателя установили 300-сильный электромотор от Tesla Model S. Легкое авто превратилось в маленькую ракету.
Блоки аккумуляторов для батареи также взяли у Tesla. Их емкость составляет 31 кВт∙ч, что обеспечивает запас хода в 240 км. Кроме того, электрокар получил увеличенные тормоза – передние дисковые диаметром 190 мм и задние барабаны диаметром 254 мм.
Электрокар Mini оценили в 110 000 долларов. Американская компания готова выпускать такие автомобили под заказ.Важно
Визуально отличить электромобиль Mini можно только по особым колесным дискам. Автомобиль отреставрировали и перекрасили, а также улучшили внутреннюю отделку. В салоне на панели приборов появились указатели заряда батареи и мощности мотора.
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