Новая жизнь классики: в США скрестили винтажный Mini и электрокар Tesla Model S (видео)

Под капот старого Mini 1971 года установили 300-сильный электромотор производства Tesla. Запас хода электромобиля составляет 240 км.

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Винтажный Austin Mini Mk3 1971 года получил вторую жизнь. Культовый городской автомобиль превратили в сверхмощный спортивный электрокар. Об авто рассказали в видео на Youtube-канале ателье Gildred Racing.

Электромотор развивает 300 л. с. Фото: скриншот/YouTube

Эта американская компания выполняет реставрацию и тюнинг Mini, а помогла ей фирма Electric Classic Cars, занимающаяся переделкой ретро-авто в электромобили. Под капот вместо 1,0-литрового бензинового двигателя установили 300-сильный электромотор от Tesla Model S. Легкое авто превратилось в маленькую ракету.

В салоне изменена отделка Фото: скриншот/YouTube

Блоки аккумуляторов для батареи также взяли у Tesla. Их емкость составляет 31 кВт∙ч, что обеспечивает запас хода в 240 км. Кроме того, электрокар получил увеличенные тормоза – передние дисковые диаметром 190 мм и задние барабаны диаметром 254 мм.

На панели приборов появились новые циферблаты Фото: скриншот/YouTube

Электрокар Mini оценили в 110 000 долларов. Американская компания готова выпускать такие автомобили под заказ.

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Визуально отличить электромобиль Mini можно только по особым колесным дискам. Автомобиль отреставрировали и перекрасили, а также улучшили внутреннюю отделку. В салоне на панели приборов появились указатели заряда батареи и мощности мотора.

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