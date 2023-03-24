Нове життя класики: у США схрестили вінтажний Mini та електрокар Tesla Model S (відео)

Під капот старого Mini 1971 встановили 300-сильний електромотор виробництва Tesla. Запас ходу електромобіля становить 240 км.

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Вінтажний Austin Mini Mk3 1971 отримав друге життя. Культовий міський автомобіль перетворили на надпотужний спортивний електрокар. Про авто розповіли у відео на Youtube-каналі ательє Gildred Racing.

Електродвигун розвиває 300 к. с. Фото: скріншот/YouTube

Ця американська компанія виконує реставрацію та тюнінг Mini, а допомогла їй фірма Electric Classic Cars, що займається переробкою ретро-авто в електромобілі. Під капот замість 1,0-літрового бензинового двигуна встановили 300-сильний електромотор від Tesla Model S. Легке авто перетворилося на маленьку ракету.

У салоні змінено оздоблення Фото: скріншот/YouTube

Блоки акумуляторів для батареї взяли також у Tesla. Їх ємність становить 31 кВт∙год, що забезпечує запас ходу 240 км. Крім того, електрокар отримав збільшені гальма – передні дискові діаметром 190 мм та задні барабани діаметром 254 мм.

На панелі приладів з'явилися нові циферблати Фото: скріншот/YouTube

Електрокар Mini оцінили у 110 000 доларів. Американська компанія готова випускати такі автомобілі на замовлення.

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Візуально відрізнити електромобіль Mini можна лише по спеціальних колісних дисках. Автомобіль відреставрували та перефарбували, а також покращили внутрішнє оздоблення. У салоні на панелі приладів з'явилися покажчики заряду батареї та потужності двигуна.

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