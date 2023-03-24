Нове життя класики: у США схрестили вінтажний Mini та електрокар Tesla Model S (відео)
Під капот старого Mini 1971 встановили 300-сильний електромотор виробництва Tesla. Запас ходу електромобіля становить 240 км.
Вінтажний Austin Mini Mk3 1971 отримав друге життя. Культовий міський автомобіль перетворили на надпотужний спортивний електрокар. Про авто розповіли у відео на Youtube-каналі ательє Gildred Racing.
Ця американська компанія виконує реставрацію та тюнінг Mini, а допомогла їй фірма Electric Classic Cars, що займається переробкою ретро-авто в електромобілі. Під капот замість 1,0-літрового бензинового двигуна встановили 300-сильний електромотор від Tesla Model S. Легке авто перетворилося на маленьку ракету.
Блоки акумуляторів для батареї взяли також у Tesla. Їх ємність становить 31 кВт∙год, що забезпечує запас ходу 240 км. Крім того, електрокар отримав збільшені гальма – передні дискові діаметром 190 мм та задні барабани діаметром 254 мм.
Електрокар Mini оцінили у 110 000 доларів. Американська компанія готова випускати такі автомобілі на замовлення.Важливо
Візуально відрізнити електромобіль Mini можна лише по спеціальних колісних дисках. Автомобіль відреставрували та перефарбували, а також покращили внутрішнє оздоблення. У салоні на панелі приладів з'явилися покажчики заряду батареї та потужності двигуна.
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