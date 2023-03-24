Гибридный Chevrolet Corvette бросил вызов итальянским суперкарам на прямой (видео)

Гибридный Chevrolet Corvette E-Ray также сразился с трековой версией Z06. Американский суперкар доказал, что способен сражаться на равных с быстрыми европейскими автомобилями.

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Блогеры сравнили в драг-рейсинге гибридный Chevrolet Corvette E-Ray с суперкарами Ferrari F8 Spider и Huracan Evo Spyder. Видео опубликовали на YouTube-канале Hagerty.

Серийный Chevrolet Corvette E-Ray поступит в продажу только во второй половине 2023 года, но для видео удалось получить один из таких суперкаров. Его также сравнили с заряженной версией Z06.

Chevrolet Corvette E-Ray оснащается 6,2-литровым двигателем V8 и электромотором суммарной мощностью 655 л.с. Благодаря системе полного привода суперкар разгоняется от 0 до 100 км/ч за 2,5 секунды. Четверть мили заряженный гибрид проезжает за 10,5 секунды.

Ferrari F8 Spider использует 3,9-литровый турбированный двигатель V8 мощностью 720 л.с. и 770 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,9 секунды.

Lamborghini Huracan EVO оснащается 5,2-литровым двигателем V10 мощностью 610 л.с. и 560 Нм крутящего момента. Суперкар разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,3 секунды.

В сравнении с Z06 версия E-Ray показала себя лучше на прямой. Гибрид проехал четверть мили за 10,4 секунды, а бензиновая версия модели — за 10,5 секунды.

Позже Chevrolet Corvette E-Ray встретился на прямой с Ferrari F8 Spider и Huracan Evo Spyder. Полный привод позволил американскому суперкару с легкостью обойти итальянских соперников.

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Вторым финишировал Ferrari F8 Spider, а Lamborghini Huracan Evo Spyder приехал последним. Итальянским суперкарам не хватало сцепления на старте из-за заднего привода.

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