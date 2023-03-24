Гібридний Chevrolet Corvette кинув виклик італійським суперкарам на прямій (відео)

Гібридний Chevrolet Corvette E-Ray також порівняли з трековою версією Z06. Американський суперкар довів, що здатний битися на рівних зі швидкими європейськими автомобілями.

Related video

Блогери порівняли в драгрейсингу гібридний Chevrolet Corvette E-Ray із суперкарами Ferrari F8 Spider та Huracan Evo Spyder. Відео опублікували на YouTube каналі Hagerty.

Серійний Chevrolet Corvette E-Ray надійде у продаж лише у другій половині 2023 року, але для відео вдалося отримати один з таких суперкарів. Його також порівняли із зарядженою версією Z06.

Chevrolet Corvette E-Ray оснащується 6,2-літровим двигуном V8 та електромотором сумарною потужністю 655 к.с. Завдяки системі повного приводу суперкар розганяється від 0 до 100 км/год за 2,5 секунди. Чверть милі заряджений гібрид проїжджає за 10,5 секунд.

Ferrari F8 Spider використовує 3,9-літровий турбований двигун V8 потужністю 720 к.с і 770 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 2,9 секунди.

Lamborghini Huracan EVO оснащується 5,2-літровим двигуном V10 потужністю 610 к.с і 560 Нм крутного моменту. Суперкар розганяється від 0 до 100 км/год за 3,3 секунди.

У порівнянні з Z06 версія E-Ray показала себе краще на прямій. Гібрид проїхав чверть милі за 10,4 секунд, а бензинова версія моделі — за 10,5 секунд.

Пізніше Chevrolet Corvette E-Ray зустрівся на прямій з Ferrari F8 Spider та Huracan Evo Spyder. Повний привід дозволив американському суперкару легко обійти італійських суперників.

Важливо

Битва поколінь: спорткари Toyota порівняли у заїзді по прямій (відео)

Другим фінішував Ferrari F8 Spider, а Lamborghini Huracan Evo Spyder приїхав останнім. Італійським суперкарам не вистачало зчеплення на старті через задній привод.

Раніше Фокус писав, що блогери влаштували заїзд по прямій між зарядженими кросоверами Porsche Macan T та BMW X3 xDrive30i.