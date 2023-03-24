Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Гібридний Chevrolet Corvette кинув виклик італійським суперкарам на прямій (відео)

Chevrolet Corvette, Ferrari F8, Huracan Evo, Суперкари, Заїзд, Гонки, Блогери, Відео, Драг-рейсинг, Авто, Автомобілі
Фото: Скріншот | Chevrolet Corvette E-Ray показав свої можливості у драг-рейсингу

Гібридний Chevrolet Corvette E-Ray також порівняли з трековою версією Z06. Американський суперкар довів, що здатний битися на рівних зі швидкими європейськими автомобілями.

Related video

Блогери порівняли в драгрейсингу гібридний Chevrolet Corvette E-Ray із суперкарами Ferrari F8 Spider та Huracan Evo Spyder. Відео опублікували на YouTube каналі Hagerty.

Серійний Chevrolet Corvette E-Ray надійде у продаж лише у другій половині 2023 року, але для відео вдалося отримати один з таких суперкарів. Його також порівняли із зарядженою версією Z06.

Chevrolet Corvette E-Ray оснащується 6,2-літровим двигуном V8 та електромотором сумарною потужністю 655 к.с. Завдяки системі повного приводу суперкар розганяється від 0 до 100 км/год за 2,5 секунди. Чверть милі заряджений гібрид проїжджає за 10,5 секунд.

Ferrari F8 Spider використовує 3,9-літровий турбований двигун V8 потужністю 720 к.с і 770 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 2,9 секунди.

Lamborghini Huracan EVO оснащується 5,2-літровим двигуном V10 потужністю 610 к.с і 560 Нм крутного моменту. Суперкар розганяється від 0 до 100 км/год за 3,3 секунди.

У порівнянні з Z06 версія E-Ray показала себе краще на прямій. Гібрид проїхав чверть милі за 10,4 секунд, а бензинова версія моделі — за 10,5 секунд.

Пізніше Chevrolet Corvette E-Ray зустрівся на прямій з Ferrari F8 Spider та Huracan Evo Spyder. Повний привід дозволив американському суперкару легко обійти італійських суперників.

Важливо
Битва поколінь: спорткари Toyota порівняли у заїзді по прямій (відео)
Битва поколінь: спорткари Toyota порівняли у заїзді по прямій (відео)

Другим фінішував Ferrari F8 Spider, а Lamborghini Huracan Evo Spyder приїхав останнім. Італійським суперкарам не вистачало зчеплення на старті через задній привод.

Раніше Фокус писав, що блогери влаштували заїзд по прямій між зарядженими кросоверами Porsche Macan T та BMW X3 xDrive30i.