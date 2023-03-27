Спорткар Bentley Continental GT подготовили к суровому бездорожью (фото)

Уникальный внедорожный спорткар выставили на аукцион в ОАЭ. Купе получило множество доработок, которые включают массивные расширители колесных арок и дополнительное оснащение.

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Владелец Bentley Continental GT Speed ​​2008 года подготовил свой роскошный спорткар к суровому бездорожью. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Модель Bentley Continental GT в 2023 году празднует 20-летний юбилей. С 2003 года было выпущено множество версий спорткара, но внедорожная версия так и не была представлена.

Владелец роскошного купе из ОАЭ решил создать уникальный внедорожный спорткар, который мог бы стать конкурентом Porsche 911 Dakar или Lamborghini Huracan Sterrato. Автомобиль получил множество доработок в сравнении со стандартной моделью.

Спорткар оснащен 20-дюймовыми колесными дисками Фото: Collecting Cars

Спорткар белого цвета получил массивные расширители колесных арок из углеродного волокна. Под ними находятся большие 20-дюймовые колесные диски, обутые в шины Pirelli Scorpion Verde.

Спорткар получил новое оборудование для бездорожья Фото: Collecting Cars

На крышу установили трубчатый каркас с запасным колесом и дополнительной светотехникой. Пневматическую подвеску доработали, увеличив дорожный просвет. Предусмотрена и защита днища.

Под капотом расположен 6,0-литровый двигатель W12, который после тюнинга развивает мощность 700 л.с. Крутящий момент передается на все четыре колеса благодаря системе полного привода.

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Интерьер выполнен в необычном ярко-оранжевом цвете с зелеными акцентами. Стандартное оснащение спорткара осталось на месте, включая передний и задний датчики парковки, а также двухзонный климат-контроль.

Яркий интерьер привлекает не меньше внимания, чем экстерьер Фото: Collecting Cars

Сейчас этот необычный Bentley Continental GT выставлен на аукцион. Торги за лот заканчиваются через три дня, а максимальная ставка составляет $12 250.

Ранее Фокус писал, что немецкое тюнинг-ателье Delta4x4 подготовило новый проект на базе Volkswagen Multivan T7 для сурового бездорожья.