Спорткар Bentley Continental GT підготували до суворого бездоріжжя (фото)

Унікальний позашляховий спорткар виставили на аукціон в ОАЕ. Купе отримало безліч доробок, які включають масивні розширювачі колісних арок та додаткове оснащення.

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Власник Bentley Continental GT Speed ​​2008 року підготував свій розкішний спорткар до суворого бездоріжжя. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Модель Bentley Continental GT у 2023 році святкує 20-річний ювілей. З 2003 року було випущено безліч версій спорткара, але позашляхову версію так і не було представлено.

Власник розкішного купе з ОАЕ вирішив створити унікальний позашляховий спорткар, який міг стати конкурентом Porsche 911 Dakar або Lamborghini Huracan Sterrato. Автомобіль отримав безліч доробок порівняно зі стандартною моделлю.

Спорткар оснащений 20-дюймовими колісними дисками Фото: Collecting Cars

Спорткар білого кольору отримав потужні розширювачі колісних арок із вуглецевого волокна. Під ними знаходяться великі 20-дюймові колісні диски, взуті у шини Pirelli Scorpion Verde.

Спорткар отримав нове обладнання для бездоріжжя Фото: Collecting Cars

На дах встановили трубчастий каркас із запасним колесом та додатковою світлотехнікою. Пневматичну підвіску допрацювали, збільшивши дорожній просвіт. Передбачено і захист днища.

Під капотом розташований 6,0-літровий двигун W12, який після тюнінгу розвиває потужність 700 к. с. Крутний момент передається на всі чотири колеса завдяки системі повного приводу.

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Інтер'єр виконаний у незвичайному яскраво-оранжевому кольорі із зеленими акцентами. Стандартне оснащення спорткара залишилося на місці, включаючи передній та задній датчики паркування, а також двозонний клімат-контроль.

Яскравий інтер'єр привертає не менше уваги, ніж екстер'єр Фото: Collecting Cars

Наразі цей незвичайний Bentley Continental GT виставлений на аукціон. Торги за лот закінчуються за три дні, а максимальна ставка становить $12 250.

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