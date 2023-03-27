Спорткар Bentley Continental GT підготували до суворого бездоріжжя (фото)
Унікальний позашляховий спорткар виставили на аукціон в ОАЕ. Купе отримало безліч доробок, які включають масивні розширювачі колісних арок та додаткове оснащення.
Власник Bentley Continental GT Speed 2008 року підготував свій розкішний спорткар до суворого бездоріжжя. Про це повідомили на сайті Carscoops.
Модель Bentley Continental GT у 2023 році святкує 20-річний ювілей. З 2003 року було випущено безліч версій спорткара, але позашляхову версію так і не було представлено.
Власник розкішного купе з ОАЕ вирішив створити унікальний позашляховий спорткар, який міг стати конкурентом Porsche 911 Dakar або Lamborghini Huracan Sterrato. Автомобіль отримав безліч доробок порівняно зі стандартною моделлю.
Спорткар білого кольору отримав потужні розширювачі колісних арок із вуглецевого волокна. Під ними знаходяться великі 20-дюймові колісні диски, взуті у шини Pirelli Scorpion Verde.
На дах встановили трубчастий каркас із запасним колесом та додатковою світлотехнікою. Пневматичну підвіску допрацювали, збільшивши дорожній просвіт. Передбачено і захист днища.
Під капотом розташований 6,0-літровий двигун W12, який після тюнінгу розвиває потужність 700 к. с. Крутний момент передається на всі чотири колеса завдяки системі повного приводу.Важливо
Інтер'єр виконаний у незвичайному яскраво-оранжевому кольорі із зеленими акцентами. Стандартне оснащення спорткара залишилося на місці, включаючи передній та задній датчики паркування, а також двозонний клімат-контроль.
Наразі цей незвичайний Bentley Continental GT виставлений на аукціон. Торги за лот закінчуються за три дні, а максимальна ставка становить $12 250.
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