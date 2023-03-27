Украинцы стали покупать более дорогие автомобили (статистика)

В Украине растет спрос на дорогие автомобили премиум-сегмента. Их доля на рынке уже достигла 41%.

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Украинские автомобилисты все чаще отдают предпочтение дорогим машинам. В первые два месяца 2023 года средняя цена нового авто в Украине составила 33,5 тыс. евро. Такую статистику приводит информационно-аналитическая группа Auto-Consulting.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен рост средней стоимости нового авто сразу на 21% (она составляла 27,7 тыс. евро). По результатам всего 2022 года этот показатель увеличился уже до 30,7 тыс. евро и продолжает расти.

Средняя цена авто в Украине выросла до 33,5 тысю евро Фото: Auto-consulting

Столь высокий рост отмечен изменением структуры рынка во время войны. Доля бюджетных моделей снизилась с 12% до 5,5% — покупатели больше отдают предпочтение б/у авто из США и Европы.

В среднем классе отмечен небольшой рост – с 51% до 53% за год. Больше всего увеличились продажи авто в премиум-сегменте – его доля выросла с 33,6% до 41%.

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В Auto-Consulting прогнозируют, что средняя цена авто в Украине может вырасти – на это указывает динамика рынка. Однако значительного роста эксперты не ожидают.

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