Українці почали купувати дорожчі автомобілі (статистика)

В Україні росте попит на дорогі автомобілі преміум-сегменту. Їх частка на ринку вже досягла 41%.

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Українські автомобілісти все частіше віддають перевагу дорогим машинам. У перші два місяці 2023 року середня ціна нового авто в Україні становила 33,5 тис. євро. Таку статистику наводить інформаційно-аналітична група AutoConsulting.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року зазначено зростання середньої вартості нового авто одразу на 21% (вона становила 27,7 тис. євро). За результатами всього 2022 року цей показник збільшився вже до 30,7 тис. євро і продовжує рости.

Середня ціна авто в Україні зросла до 33,5 тис. євро Фото: Auto-consulting

Таке високе зростання пояснюють зміною структури ринку під час війни. Частка бюджетних моделей знизилася з 12% до 5,5% — покупці більше віддають перевагу вживаним авто зі США та Європи.

У середньому класі зазначено невелике зростання — з 51% до 53% за рік. Найбільше збільшився продаж авто в преміум-сегменті — його частка зросла з 33,6% до 41%.

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В Auto-Consulting прогнозують, що середня ціна авто в Україні може ще збільшитися — на це вказує динаміка ринку. Проте значного зростання експерти не очікують.

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