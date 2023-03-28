Новый Audi A5 2024 рассекретили до премьеры (фото)

Новый Audi A5 останется единственной бензиновой моделью марки в D-классе, ведь Audi A4 станет электромобилем. Все версии модели будут гибридными.

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В интернет попали первое изображения Audi A5 Sportback третьего поколения. Лифтбэк D-класса сейчас проходит тесты и поступит в продажу с осени 2024 года. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Новый Audi A5 Sportback придет на смену не только нынешнему поколению модели, но и Audi A4. Следует отметить, что A4 в линейке все же останется, но превратится в электромобиль.

Лифтбэк сохранит стремительный силуэт Фото: Motor.es

Судя по рендерам, Audi A5 Sportback 2024 сохранит знакомый силуэт с купеобразной крышей и высокой оконной линией. А вот "лицо" станет новым – с измененной решеткой радиатора и раскосыми фарами. Также стало известно, что линейку Audi A5 2024 пополнит универсал.

Салон Audi A5 еще не показали. Ожидается, что внутри установят более совершенный виртуальный щиток приборов и увеличенный тачскрин мультимедиа.

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Новый Audi A5 Sportback будет построен на платформе MLB Evo, как и нынешняя модель. Он сохранит бензиновые и дизельные двигатели объемом 2,0 и 3,0 л, но их дополнят 48-вольтными "мягкими" гибридными установками. Кроме того, в линейке появится подзаряжаемый гибрид, способный проехать 100 км на электротяге.

Ранее Фокус сообщал, что на рендерах показали и новый Audi Q5 третьего поколения.

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