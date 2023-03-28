Новий Audi A5 2024 розсекретили до прем'єри (фото)

Новий Audi A5 залишиться єдиною бензиновою моделлю марки у D-класі, адже Audi A4 стане електромобілем. Усі версії ліфтбека будуть гібридними.

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В інтернет потрапили перше зображення Audi A5 Sportback третього покоління. Ліфтбек D-класу зараз проходить тести і надійде у продаж із осені 2024 року. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Новий Audi A5 Sportback прийде на зміну не лише нинішньому поколінню моделі, а й Audi A4. Слід зазначити, що A4 в лінійці все ж таки залишиться, але перетвориться на електромобіль.

Ліфтбек збереже стрімкий силует Фото: Motor.es

Судячи з рендерів, Audi A5 Sportback 2024 збереже знайомий силует із купеподібним дахом та високою віконною лінією. А ось "обличчя" стане новим – зі зміненою решіткою радіатора та розкосими фарами. Також стало відомо, що лінійку Audi A5 2024 року поповнить універсал.

Салон Audi A5 ще не показали. Очікується, що всередині встановлять досконаліший віртуальний щиток приладів та збільшений тачскрин мультимедіа.

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Новий Audi A5 Sportback буде збудований на платформі MLB Evo, як і сьогоднішня модель. Він збереже бензинові та дизельні двигуни об'ємом 2,0 та 3,0 л, але їх доповнять 48-вольтними "м'якими" гібридними установками. Крім того, в лінійці з'явиться гібрид, що підзаряджається, здатний проїхати 100 км на електротязі.

Раніше Фокус повідомляв, що на рендерах показали новий Audi Q5 третього покоління.

Також ми писали, що на зміну Ауді A3 прийде новий доступний електромобіль.