Флагманский кроссовер Mercedes-Benz показали на фото до премьеры

У Mercedes-Benz GLS изменятся дизайн и интерьер, а двигатели получат прибавку в мощности. Кроме того, в линейке впервые появится гибридная версия.

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В интернет попало первое фото Mercedes-Benz GLS 2023. Флагманский кроссовер немецкой марки пройдет обновление и дебютирует уже 5 апреля на автошоу в Нью-Йорке. Снимок опубликован на странице Mercedes-Benz в Twitter.

На снимках новый Mercedes GLS 2023 затемнен, но ранее его уже рассекретили на шпионских изображениях. Кроссовер получит новые фары, решетку радиатора и бамперы. В отделке стало больше хромированных деталей.

Ранее кроссовер был рассекречен

Салон Mercedes GLS 2023 отделан более качественными материалами. Кроме того, установят пятиспицевый руль от Mercedes E-Class и GLE. А еще кроссовер получит усовершенствованную мультимедийную систему MBUX.

По примеру младшего Mercedes-Benz GLE двигатели получат прибавку в мощности. Бензиновая 3,0-литровая турбошестерка будет развивать 380 л. с., а 4,0-литровый V8 – 510 л. с. Также появится подзаряжаемый гибрид Mercedes GLS 450e мощностью 381 л. с.

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Позже обновление пройдут заряженная версия от AMG, а также роскошный Mercedes-Maybach GLS. Традиционно они будут отличаться от стандартной модели дизайном и внутренним убранством.

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