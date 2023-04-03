Флагманський кросовер Mercedes-Benz показали на фото до прем'єри

У Mercedes-Benz GLS зміняться дизайн та інтер'єр, а деякі двигуни стануть потужнішими. Крім того, у лінійці вперше з'явиться гібридна версія.

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В інтернет потрапило перше фото Mercedes-Benz GLS 2023. Флагманський кросовер німецької марки пройде оновлення та дебютує вже 5 квітня на автошоу у Нью-Йорку. Знімок опубліковано на сторінці Mercedes-Benz у Twitter.

На знімках новий Mercedes GLS 2023 був затемнений, але раніше його вже розсекретили на шпигунських зображеннях. Кросовер отримає нові фари, решітку радіатора та бампери. В обробці побільшало хромованих деталей.

Раніше кросовер уже був розсекречений

Салон Mercedes GLS 2023 оздоблений якіснішими матеріалами. Крім того, встановлять кермо п'ятиспиці від Mercedes E-Class і GLE. А ще кросовер отримає вдосконалену мультимедійну систему MBUX.

За прикладом молодшого Mercedes-Benz GLE двигуни отримають більше потужності. Бензинова 3,0-літрова турбошістка розвиватиме 380 к. с., а 4,0-літровий V8 — 510 к. с. Також з'явиться гібрид Mercedes GLS 450e, що підзаряджається, потужністю 381 к. с.

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Згодом оновлення пройдуть заряджена версія від AMG, а також розкішний Mercedes-Maybach GLS. Традиційно вони відрізнятимуться від стандартної моделі дизайном та внутрішнім оздобленням.

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