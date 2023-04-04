Maserati показали уникальный спорткар к Миланской неделе дизайна (фото)

GranTurismo Luce и Prisma представят на Миланской неделе дизайна. Спорткары демонстрируют богатый ассортимент персонализации автомобилей бренда.

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Maserati показали два уникальных купе GranTurismo, презентация которых состоится на Миланской неделе дизайна 2023 года. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Оба спорткара созданы в рамках программы настройки Maserati Fuoriserie. Она предлагает широкий ассортимент персонализации, благодаря которому клиенты могут заказать уникальные автомобили.

Модификация GranTurismo Luce отличается необычной хромированной отделкой. На кузове также можно разглядеть узор голубого цвета.

Версия Prisma доступна в 14 различных цветах экстерьера, 12 из которых выбраны из старых моделей Maserati. Среди них Amaranto от Maserati A6 1,500 1947 года и Oro Longchamps от Maserati Khamsin 1973 года. На кузове можно разглядеть 8500 нарисованных вручную букв, которые составляют названия моделей Maserati разных лет.

Maserati GranTurismo Prisma доступен в 14 различных цветах кузова Фото: Maserati

Напомним, что новый Maserati GranTurismo был представлен в 2022 году. Самая мощная версия спорткара оснащается тремя электромоторами суммарной мощностью 750 л.с. и 1350 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 2,7 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 318 км/ч.

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