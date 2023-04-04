Maserati показали унікальний спорткар до Міланського тижня дизайну (фото)

GranTurismo Luce та Prisma представлять на Міланському тижні дизайну. Спорткари демонструють багатий асортимент персоналізації автомобілів бренду.

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Maserati показали два унікальні купе GranTurismo, презентація яких відбудеться на Міланському тижні дизайну 2023 року. Про це повідомили на сайті Motor1.

Обидва спорткари створені в межах програми налаштування Maserati Fuoriserie. Він пропонує широкий асортимент персоналізації, завдяки якому клієнти можуть замовити унікальні автомобілі.

Модифікація GranTurismo Luce відрізняється незвичайним хромованим оздобленням. На кузові можна розглянути візерунок блакитного кольору.

Версія Prisma доступна в 14 різних кольорах екстер'єру, 12 з яких вибрано зі старих моделей Maserati. Серед них Amaranto від Maserati A6 1500 1947 року і Oro Longchamps від Maserati Khamsin 1973 року. На кузові можна побачити 8500 намальованих вручну букв, які становлять назви моделей Maserati різних років.

Maserati GranTurismo Prisma доступний у 14 різних кольорах кузова. Фото: Maserati

Нагадаємо, що новий Maserati GranTurismo був представлений у 2022 році. Найпотужніша версія спорткара оснащується трьома електромоторами сумарною потужністю 750 к.с. і 1350 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 2,7 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 318 км/год.

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