Ретро-стиль і до 1200 сил: найновіший спорткар Maserati показали на офіційних фото

Maserati Gran Turismo нового покоління виглядає знайомим, але його конструкція радикально змінилася. Купе запропонують не лише у бензиновій, а й у електричній версії.

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Опубліковано офіційні фото нового Maserati Gran Turismo. Третє покоління купе надійде у продаж у 2023 році, причому буде запропоновано не лише в бензиновій, а й у електричній версії. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

[ + – ] Купе зберігає ретро-дизайн Фото: Maserati

Новий Maserati Gran Turismo 2023 зберіг знайомий дизайн із довгим капотом і зрушеним назад салоном. Фірмова широка "паща" решітки радіатора поєднується з довгастими діодними фарами. Разом з тим, зовнішній вигляд став більш елегантним, а лінії кузова – більш плавними, як у кросовера Maserati Grecale.

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На фото показали бензиновий варіант моделі – видають його вихлопні труби. Характеристики купе поки не розголошують, але відомо, що його оснастять 3,0-літровим твином-турбо V6 від Maserati MC20 потужністю близько 600 к. с. Максимальна швидкість перевищить 300 км/год.

[ + – ] Спорткар запропонують у бензиновій та електричній версіях Фото: Maserati

Електромобіль Maserati Gran Turismo Folgore розсекретили раніше на шпигунських фото і він нічим не відрізняється від бензинового побратима зовні. Він буде набагато потужнішим — отримає чотири мотори з сумарною віддачею приблизно в 1200 к. с. і зможе розганятись до 100 км/год за 2,5 с і розвивати 320 км/год. Запас ходу складе щонайменше 550 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Ferrari презентували свій перший кросовер. Він став найпотужнішим і найшвидшим у світі.