Ретро-стиль и до 1200 сил: новейший спорткар Maserati показали на официальных фото

Maserati Gran Turismo нового поколения выглядит знакомо, но его конструкция радикально изменилась. Купе предложат не только в бензиновой, но и в электрической версии.

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Опубликованы официальные фото нового Maserati Gran Turismo. Третье поколение купе поступит в продажу в 2023 году, причем будет предложено не только в бензиновой, но и в электрической версии. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

[ + – ] Купе сохраняет ретро-дизайн Фото: Maserati

Новый Maserati Gran Turismo 2023 сохранил знакомый дизайн с длинным капотом и сдвинутым назад салоном. Фирменная широкая "пасть" решетки радиатора сочетается с продолговатыми диодными фарами. Вместе с тем, внешний вид стал элегантнее, а линии кузова – более плавными, как у кроссовера Maserati Grecale.

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На фото показали бензиновый вариант модели – его выдают выхлопные трубы. Характеристики купе пока не разглашают, но известно, что его оснастят 3,0-литровым V6 твин-турбо от Maserati MC20 мощностью около 600 л. с. Максимальная скорость превысит 300 км/ч.

[ + – ] Спорткар предложат в бензиновой и электрической версиях Фото: Maserati

Электромобиль Maserati Gran Turismo Folgore рассекретили раньше на шпионских фото и он ничем не отличается от бензинового собрата внешне. Он будет гораздо мощнее – получит четыре мотора с суммарной отдачей примерно в 1200 л. с. и сможет разгоняться до 100 км/ч за 2,5 с и развивать 320 км/ч. Запас хода составит не менее 550 км.

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