Выживет сильнейший: как долго будут работать двигатели BMW и Porsche без масла (видео)

Для эксперимента из двигателей слили все моторное масло. Немецкие кроссоверы с достоинством выдержали сложнейшее испытание.

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Блогеры проверили, насколько долго смогут работать двигатели кроссоверов BMW X5 и Porsche Cayenne без моторного масла. Видео опубликовали на YouTube-канале Carwow.

Старые BMW X5 и Porsche Cayenne уже появлялись в некоторых других роликах на канале Carwow. Теперь блогеры решили попрощаться с автомобилями.

Некоторые люди считают, что надежные автомобильные двигатели могут долгое время работать без моторного масла. Пришло время проверить, справятся ли с этой задачей немецкие кроссоверы.

Под капотом BMW X5 установлен 4,4-литровый атмосферный двигатель V8 мощностью 286 л.с. и крутящим моментом 440 Нм. Он работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Porsche Cayenne оснащен 4,5-литровым двигателем V8 мощностью 335 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Для эксперимента из двигателей слили все моторное масло. Сперва автомобили отказывались запускаться, но после некоторых манипуляций их удалось завести.

Чуть более 7 минут спустя двигатель BMW перестал работать. Porsche продолжил работу несмотря на клубы дыма, исходящие из него.

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Спустя 18 минут "сдался" и двигатель Porsche. Внезапно мотор взорвался, а запчасти от него откинуло в сторону. К счастью, никто из съемочной группы не пострадал.

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