Виживе найсильніший: як довго працюватимуть двигуни BMW та Porsche без оливи (відео)

Для експерименту з двигунів злили всю моторну оливу. Німецькі кросовери гідно витримали найскладніше випробування.

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Блогери перевірили, наскільки довго зможуть працювати двигуни кросоверів BMW X5 та Porsche Cayenne без моторної оливи. Відео опублікували на Youtube-каналі Carwow.

Старі BMW X5 та Porsche Cayenne вже з'являлися у деяких інших роликах на каналі Carwow. Тепер блогери вирішили попрощатися з автомобілями.

Деякі люди вважають, що надійні автомобільні двигуни можуть довго працювати без моторної оливи. Настав час перевірити, чи впораються з цим завданням німецькі кросовери.

Під капотом BMW X5 встановлений 4,4-літровий атмосферний двигун V8 потужністю 286 к.с. і крутним моментом 440 Нм. Він працює в парі з шестиступінчастою автоматичною коробкою передач.

Porsche Cayenne оснащений 4,5-літровим двигуном V8 потужністю 335 к.с. і 420 Нм крутного моменту. Двигун працює в парі з шестиступінчастою автоматичною коробкою передач.

Для експерименту з двигунів злили всю моторну оливу. Спочатку автомобілі відмовлялися запускатися, але після деяких маніпуляцій їх вдалося завести.

Трохи більше ніж через 7 хвилин двигун BMW перестав працювати. Porsche продовжив роботу попри клуби диму, що виходили з нього.

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Через 18 хвилин "здався" і двигун Porsche. Раптом він вибухнув, а запчастини від нього відкинуло вбік. На щастя, ніхто зі знімальної групи не постраждав.

Раніше Фокус повідомляв, що блогери влаштували драг-рейсинг між двома зарядженими седанами — гібридним Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance та електромобілем Mercedes-AMG EQS 53.