Во Франции показали современную версию летающего авто Фантомаса (фото)

Летающий автомобиль Фантомаса получил крылья и хвостовое оперение. Его внешность выполнена в новом фирменном стиле бренда DS.

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Французская компания DS Automobiles решила воссоздать знаменитое летающее авто Фантомаса. Дизайнеры нарисовали современную его версию. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

Эскиз презентовали на выставке авто из фильмов с Луи де Фюнесом Фото: Stellantis

Эскизы авто Фантомаса подготовили к специальной выставке в национальном автомузее Франции. Она посвящена машинам из фильмов, где сыграл Луи де Фюнес – в этом году выполнилось 40 лет со дня кончины знаменитого актера.

Одним из главных экспонатов выставки стал летающий автомобиль Фантомаса. По сюжету фильма "Фантомас разбушевался" именно на этом Citroen DS злодей скрывается от преследователей. Она оснащена выдвижными крыльями и хвостовым оперением, а сзади установлен реактивный двигатель.

Летающий Citroen DS Фантомаса Фото: Stellantis

Новое авто Фантомаса также получило крылья и "хвост, однако его дизайн выполнен в современном стиле DS. У него выраженный "нос", рельефные боковины, высокая оконная линия и покатая крыша. Заглушка на месте решетки радиатора намекает, что автомобиль может быть оснащен электромотором для движения по суше.

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В DS пока не уточнили, будет ли современный автомобиль Фантомаса воплощен в металле. Не исключено, что детали дизайна концепт-кара появятся на будущих авто французской марки.

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