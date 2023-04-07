У Франції показали сучасну версію літаючого авто Фантомаса (фото)

Літаючий автомобіль Фантомаса отримав крила та хвостове оперення. Його зовнішність виконана у новому фірмовому стилі бренду DS.

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Французька компанія DS Automobiles вирішила відтворити знамените літаюче авто Фантомаса. Дизайнери намалювали його сучасну версію. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

Ескіз презентували на виставці авто з фільмів із Луї де Фюнесом Фото: Stellantis

Ескізи авто Фантомаса підготували до спеціальної виставки у національному автомузеї Франції. Вона присвячена машинам із фільмів, де зіграв Луї де Фюнес – цьогоріч виповнилося 40 років від дня смерті знаменитого актора.

Одним із головних експонатів виставки став літаючий автомобіль Фантомаса. За сюжетом фільму "Фантомас розбушувався" саме на цьому Citroen DS лиходій ховається від переслідувачів. Вона оснащена висувними крилами та хвостовим оперенням, а ззаду встановлений реактивний двигун.

Літаючий Citroen DS Фантомаса Фото: Stellantis

Нове авто Фантомаса також отримало крила та "хвіст, проте його дизайн виконаний у сучасному стилі DS. У нього виражений "ніс", рельєфні боковини, висока віконна лінія і похилий дах. Заглушка на місці решітки радіатора натякає, що автомобіль може бути оснащений електромотором для руху суходолом.

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У DS поки не уточнили, чи сучасний автомобіль Фантомаса буде втілений у металі. Не виключено, що деталі дизайну концепт-кара з'являться на майбутніх автомобілях французької марки.

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