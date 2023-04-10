В Венгрии за $24 000 продали электрокар Tesla, который достали из реки Дунай (фото)
Инцидент произошел еще в прошлом году недалеко от Будапешта. Выяснилось, что электромобиль был продан новому владельцу на следующий день после инцидента.
В сентябре 2022 года электрокроссовер Tesla Model X упал в реку Дунай и был продан на следующий день за $24 000. Об этом сообщили на сайте Carscoops.
На паромном причале недалеко от Будапешта 6 сентября Tesla Model X упал в реку Дунай. К счастью, в этом момент внутри электрокара никого не было.
Владелец Tesla Model X сразу же связался со спасателями, чтобы поднять со дна реки свой электромобиль. На поиски авто вызвали команду водолазов.
Несколько часов электрокар находился в воде, пока спасателям все же не удалось вытащить его на сушу. Кроссовер получил множество повреждений.Важно
На следующий день после инцидента владелец Tesla Model X смог продать свой электрокар за 24 тысячи долларов. Вероятнее всего, покупатель решил восстановить электрокроссовер.
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