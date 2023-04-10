В Угорщині за $24 000 продали електрокар Tesla, який дістали з річки Дунай (фото)
Інцидент стався ще минулого року неподалік Будапешта. З'ясувалося, що електромобіль продали новому власнику наступного дня після інциденту.
У вересні 2022 року електрокросовер Tesla Model X впав у річку Дунай і його продали наступного дня за $24 000. Про це повідомили на сайті Carscoops.
На поромному причалі неподалік Будапешта 6 вересня Tesla Model X впав у річку Дунай. На щастя, у цей момент усередині електрокара нікого не було.
Власник Tesla Model X одразу ж зв'язався з рятувальниками, щоб підняти зі дна річки свій електромобіль. На пошуки авто викликали команду водолазів.
Кілька годин електрокар знаходився у воді, поки рятувальникам все ж таки не вдалося витягнути його на сушу. Кросовер отримав багато пошкоджень.Важливо
Наступного дня після інциденту власник Tesla Model X зміг продати свій електрокар за 24 тисячі доларів. Найімовірніше, покупець вирішив відновити електрокросовер.
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