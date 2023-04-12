Вопреки всем ожиданиям: 10 плохих автомобилей, которые оказались успешными (фото)

Все автомобили в рейтинге оказались финансово успешными, несмотря на критику от СМИ и автолюбителей. Некоторые из моделей даже помогли своим концернам справиться с кризисом.

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Некоторые автомобили вопреки всем ожиданиям становятся невероятно популярными. Фокус расскажет о 10 ненавистных автолюбителями моделях, которые оказались успешными.

Даже крупнейшие автомобильные концерны рискуют, выпуская новые модели. Любая ошибка может привести к финансовому провалу, но случается и обратная ситуация.

Представленные в рейтинге модели принято считать провальными, но они продавались завидными тиражами. У каждого из этих авто есть свои отличительные черты, которые позволили им стать популярными.

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ТОП-10 плохих автомобилей, которые оказались успешными:

10. Morris Marina

Morris Marina критикуют за устаревшую конструкцию Фото: Wikipedia

Годы выпуска: 1971–1980

Morris Marina называли "устаревшим" автомобилем, так как модель обделили современными технологиями. Тем не менее этот автомобиль был очень дешевым, что позволило в начале 70-х конкурировать с более премиальными моделями.

Первые годы Morris Marina являлся одним из самых продаваемых автомобилей в Великобритании. Всего было выпущено более 1,1 млн экземпляров этой модели.

9. Ford Pinto

Журналисты называли Ford Pinto "слишком опасным" автомобилем Фото: Wikipedia

Годы выпуска: 1970–1980

Ford Pinto должен был стать настоящим прорывом концерна. Автомобиль привлекал внимание своим стильным дизайном и очень низкой ценой.

Спустя время выяснилась главная проблема модели — плохая и небезопасная конструкция. Топливный бак был размещен слишком близко к заднему бамперу, из-за чего при ДТП автомобиль часто воспламенялся.

Американские СМИ разгромили Ford Pinto, назвав его "одним из самых опасных авто в мире". Позже выяснилось, что безопасность этого автомобиля была примерно на таком же уровне, как и у конкурентов. Всего выпустили 3,1 миллиона экземпляров этой модели.

8. AMC Gremlin

AMC Gremlin критикуют за спорный дизайн Фото: Wikipedia

Годы выпуска: 1970–1983

AMC Gremlin часто критикуют из-за спорного дизайна, который напоминает одноименное мифическое существо. Тем не менее автомобиль обладает отличной конструкцией и предлагал множество двигателей на выбор.

Всего было выпущено около 700 000 единиц AMC Gremlin. Автомобиль даже смог обойти по продажам модель Ford Pinto.

7. Chevrolet Citation

Chevrolet Citation был очень ненадежным автомобилем Фото: Wikipedia

Годы выпуска: 1979–1985

Первая модель Chevrolet с передним приводом стала настоящим успехом для концерна General Motors. С 1980 по 1985 год было выпущено 1 642 587 экземпляров Citation.

Автомобиль часто критиковали за плохую сборку и частые поломки двигателя. По слухам, GM предоставляли журналистам улучшенные Chevrolet Citation, чтобы модель получила хорошие отзывы.

6. Austin Allegro

Austin Allegro мало чем могла удивить британских автолюбителей Фото: Wikipedia

Годы выпуска: 1973-1979

В Великобритании многие плохие автомобили часто сравнивают с Austin Allegro. В 1970-х модель критиковали за странный дизайн, плохую сборку и маломощные двигатели.

Интересно то, что из-за низкой стоимости автомобиль отлично продавался. С 1973 по 1979 год было продано почти 670 тысяч единиц этой модели.

5. Chevrolet Corvair

Автомобилем Chevrolet Corvair было трудно управлять Фото: Wikipedia

Годы выпуска: 1959–1969

Chevrolet Corvair должен был стать еще одной американской революцией в автоиндустрии. Казалось, что у автомобиля было все необходимое для успеха — стильный дизайн, низкая стоимость и мощные двигатели.

Как и в случае с Ford Pinto, Chevrolet Corvair раскритиковали за низкую безопасность. Революционная компоновка с задним расположением двигателя привела к тому, что многие водители не могли справиться с управлением.

Американские СМИ призывали людей не покупать этот автомобиль. Тем не менее General Motors продали более 1,8 миллиона единиц Chevrolet Corvair.

4. Chrysler PT Cruiser

Над Chrysler PT Cruiser насмехались многие автолюбители Фото: Chrysler

Годы выпуска: 2000–2010

Автолюбители до сих пор критикуют Chrysler PT Cruiser за нелепый дизайн. Несмотря на все минусы, у модели было и множество преимуществ.

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В США Chrysler PT Cruiser рекламировали как один из самых безопасных автомобилей на рынке. Всего за 10 лет было продано более 1,3 миллиона экземпляров этой модели.

3. Renault Dauphine

Renault Dauphine спас бренд от кризиса Фото: Wikipedia

Годы выпуска: 1956–1967

Renault Dauphine был невероятно популярен во Франции, но в США модель стала настоящим провалом. Главным недостатком стала склонность кузова к появлению коррозии.

Несмотря на то, что американская пресса разгромила Renaul Dauphine, модель помогла вывести бренд из кризиса. С 1956 по 1967 год было выпущено 2,1 миллиона единиц.

2. Lada/АвтоВАЗ "Жигули"

Праворульные "Жигули" продавались под названием Lada Riva Фото: Wikipedia

Годы выпуска: 1970-2014

Классические "Жигули" часто критиковали в Европе за ужасное качество сборки и плохую динамику. Тем не менее это был один из самых дешевых автомобилей на многих рынках.

Европейские покупатели были недовольны тем, что у автомобилей нет стандартных систем безопасности и многого оснащения, которые есть у конкурентов. Именно поэтому эти авто завоевали большую популярность только у себя на родине. "Жигули "были выпущены огромным тиражом в 17,6 млн экземпляров.

1. Trabant 601

Trabant 601 был ужасен во всем Фото: Wikipedia

Годы выпуска: 1964–1990

Автомобили Trabant до сих пор остаются синонимом для плохих автомобилей. У модели 601 было плохо все, начиная с двухцилиндрового двигателя от мопеда, и заканчивая ужасно собранным кузовом.

Модель смогла стать успешной в ГДР по одной простой причине — у покупателей не было альтернативы. Многим людям приходилось годами ждать свой автомобиль, пока в ФРГ предлагались модели Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz и другие.

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В 1990 году вскоре после падения Берлинской стены производство Trabant 601 было прекращено. Всего за 26 лет выпустили 2 818 547 экземпляров этой модели.

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