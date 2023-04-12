Вопреки всем ожиданиям: 10 плохих автомобилей, которые оказались успешными (фото)
Все автомобили в рейтинге оказались финансово успешными, несмотря на критику от СМИ и автолюбителей. Некоторые из моделей даже помогли своим концернам справиться с кризисом.
Некоторые автомобили вопреки всем ожиданиям становятся невероятно популярными. Фокус расскажет о 10 ненавистных автолюбителями моделях, которые оказались успешными.
Даже крупнейшие автомобильные концерны рискуют, выпуская новые модели. Любая ошибка может привести к финансовому провалу, но случается и обратная ситуация.
Представленные в рейтинге модели принято считать провальными, но они продавались завидными тиражами. У каждого из этих авто есть свои отличительные черты, которые позволили им стать популярными.
ТОП-10 плохих автомобилей, которые оказались успешными:
10. Morris Marina
Годы выпуска: 1971–1980
Morris Marina называли "устаревшим" автомобилем, так как модель обделили современными технологиями. Тем не менее этот автомобиль был очень дешевым, что позволило в начале 70-х конкурировать с более премиальными моделями.
Первые годы Morris Marina являлся одним из самых продаваемых автомобилей в Великобритании. Всего было выпущено более 1,1 млн экземпляров этой модели.
9. Ford Pinto
Годы выпуска: 1970–1980
Ford Pinto должен был стать настоящим прорывом концерна. Автомобиль привлекал внимание своим стильным дизайном и очень низкой ценой.
Спустя время выяснилась главная проблема модели — плохая и небезопасная конструкция. Топливный бак был размещен слишком близко к заднему бамперу, из-за чего при ДТП автомобиль часто воспламенялся.
Американские СМИ разгромили Ford Pinto, назвав его "одним из самых опасных авто в мире". Позже выяснилось, что безопасность этого автомобиля была примерно на таком же уровне, как и у конкурентов. Всего выпустили 3,1 миллиона экземпляров этой модели.
8. AMC Gremlin
Годы выпуска: 1970–1983
AMC Gremlin часто критикуют из-за спорного дизайна, который напоминает одноименное мифическое существо. Тем не менее автомобиль обладает отличной конструкцией и предлагал множество двигателей на выбор.
Всего было выпущено около 700 000 единиц AMC Gremlin. Автомобиль даже смог обойти по продажам модель Ford Pinto.
7. Chevrolet Citation
Годы выпуска: 1979–1985
Первая модель Chevrolet с передним приводом стала настоящим успехом для концерна General Motors. С 1980 по 1985 год было выпущено 1 642 587 экземпляров Citation.
Автомобиль часто критиковали за плохую сборку и частые поломки двигателя. По слухам, GM предоставляли журналистам улучшенные Chevrolet Citation, чтобы модель получила хорошие отзывы.
6. Austin Allegro
Годы выпуска: 1973-1979
В Великобритании многие плохие автомобили часто сравнивают с Austin Allegro. В 1970-х модель критиковали за странный дизайн, плохую сборку и маломощные двигатели.
Интересно то, что из-за низкой стоимости автомобиль отлично продавался. С 1973 по 1979 год было продано почти 670 тысяч единиц этой модели.
5. Chevrolet Corvair
Годы выпуска: 1959–1969
Chevrolet Corvair должен был стать еще одной американской революцией в автоиндустрии. Казалось, что у автомобиля было все необходимое для успеха — стильный дизайн, низкая стоимость и мощные двигатели.
Как и в случае с Ford Pinto, Chevrolet Corvair раскритиковали за низкую безопасность. Революционная компоновка с задним расположением двигателя привела к тому, что многие водители не могли справиться с управлением.
Американские СМИ призывали людей не покупать этот автомобиль. Тем не менее General Motors продали более 1,8 миллиона единиц Chevrolet Corvair.
4. Chrysler PT Cruiser
Годы выпуска: 2000–2010
Автолюбители до сих пор критикуют Chrysler PT Cruiser за нелепый дизайн. Несмотря на все минусы, у модели было и множество преимуществ.Важно
В США Chrysler PT Cruiser рекламировали как один из самых безопасных автомобилей на рынке. Всего за 10 лет было продано более 1,3 миллиона экземпляров этой модели.
3. Renault Dauphine
Годы выпуска: 1956–1967
Renault Dauphine был невероятно популярен во Франции, но в США модель стала настоящим провалом. Главным недостатком стала склонность кузова к появлению коррозии.
Несмотря на то, что американская пресса разгромила Renaul Dauphine, модель помогла вывести бренд из кризиса. С 1956 по 1967 год было выпущено 2,1 миллиона единиц.
2. Lada/АвтоВАЗ "Жигули"
Годы выпуска: 1970-2014
Классические "Жигули" часто критиковали в Европе за ужасное качество сборки и плохую динамику. Тем не менее это был один из самых дешевых автомобилей на многих рынках.
Европейские покупатели были недовольны тем, что у автомобилей нет стандартных систем безопасности и многого оснащения, которые есть у конкурентов. Именно поэтому эти авто завоевали большую популярность только у себя на родине. "Жигули "были выпущены огромным тиражом в 17,6 млн экземпляров.
1. Trabant 601
Годы выпуска: 1964–1990
Автомобили Trabant до сих пор остаются синонимом для плохих автомобилей. У модели 601 было плохо все, начиная с двухцилиндрового двигателя от мопеда, и заканчивая ужасно собранным кузовом.
Модель смогла стать успешной в ГДР по одной простой причине — у покупателей не было альтернативы. Многим людям приходилось годами ждать свой автомобиль, пока в ФРГ предлагались модели Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz и другие.Важно
В 1990 году вскоре после падения Берлинской стены производство Trabant 601 было прекращено. Всего за 26 лет выпустили 2 818 547 экземпляров этой модели.
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