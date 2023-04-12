Усупереч всім очікуванням: 10 поганих автомобілів, які виявилися успішними (фото)

Усі автомобілі в рейтингу виявилися фінансово успішними, попри критику від ЗМІ та автолюбителів. Деякі з моделей навіть допомогли своїм концернам упоратися з кризою.

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Деякі автомобілі попри всі очікування стають неймовірно популярними. Фокус розповість про 10 моделей, які критикують автолюбителі, але виявилися успішними.

Навіть найбільші автомобільні концерни ризикують випускаючи нові моделі. Будь-яка помилка може призвести до фінансового провалу, але трапляється зворотна ситуація.

Представлені в рейтингу моделі заведено вважати провальними, але вони продавалися великими тиражами. Кожен з цих авто має свої відмінні риси, які дозволили їм стати популярними.

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Топ 10 поганих автомобілів, які виявилися успішними:

10. Morris Marina

Morris Marina критикують за застарілу конструкцію Фото: Wikipedia

Роки випуску: 1971–1980

Morris Marina називали "застарілим" автомобілем, оскільки модель обділили сучасними технологіями. Проте цей автомобіль був дуже дешевим, що дозволило на початку 70-х конкурувати з преміальнішими моделями.

Перші роки Morris Marina був одним з найбільш популярних автомобілів у Великій Британії. Усього було випущено понад 1,1 млн екземплярів цієї моделі.

9. Ford Pinto

Журналісти називали Ford Pinto "надто небезпечним" автомобілем Фото: Wikipedia

Роки випуску: 1970–1980

Ford Pinto мав стати справжнім проривом для концерну. Автомобіль привертав увагу своїм стильним дизайном та дуже низькою ціною.

Згодом з'ясувалась головна проблема моделі — погана та небезпечна конструкція. Паливний бак був розміщений надто близько до заднього бампера, через що при ДТП автомобіль часто спалахував.

Американські ЗМІ розгромили Ford Pinto, назвавши його "одним з найнебезпечніших авто у світі". Пізніше з'ясувалося, що безпека цього автомобіля була приблизно на такому ж рівні, як і у конкурентів. Усього випустили 3,1 мільйона екземплярів цієї моделі.

8. AMC Gremlin

AMC Gremlin критикують за незграбний дизайн Фото: Wikipedia

Роки випуску: 1970–1983

AMC Gremlin часто критикують через незграбний дизайн, що нагадує однойменну міфічну істоту. Проте автомобіль має відмінну конструкцію та пропонував безліч двигунів на вибір.

Усього було випущено близько 700 000 одиниць AMC Gremlin. Автомобіль навіть зміг обійти модель Ford Pinto за кількістю проданих авто.

7. Chevrolet Citation

Chevrolet Citation був дуже ненадійним автомобілем Фото: Wikipedia

Роки випуску: 1979–1985

Перша модель Chevrolet з переднім приводом стала справжнім успіхом для концерну General Motors. З 1980 по 1985 рік було випущено 1 642 587 екземплярів Citation.

Автомобіль часто критикували за погану збірку та часті поломки двигуна. За чутками, GM надавали журналістам покращені Chevrolet Citation, щоб модель отримала хороші відгуки.

6. Austin Allegro

Austin Allegro мало чим могла здивувати британських автолюбителів Фото: Wikipedia

Роки випуску: 1973-1979

У Великій Британії більшість поганих автомобілів часто порівнюють з Austin Allegro. У 1970-х модель критикували за дивний дизайн, погану збірку та малопотужні двигуни.

Цікаво те, що через низьку вартість автомобіль чудово продавався. З 1973 до 1979 року було продано майже 670 тисяч одиниць цієї моделі.

5. Chevrolet Corvair

Автомобілем Chevrolet Corvair було важко керувати Фото: Wikipedia

Роки випуску: 1959–1969

Chevrolet Corvair мав стати ще однією американською революцією в автоіндустрії. Здавалося, що в автомобіля було все необхідне для успіху – стильний дизайн, низька вартість та потужні двигуни.

Як і у випадку з Ford Pinto, Chevrolet Corvair розкритикували за низьку безпеку. Революційне компонування із заднім розташуванням двигуна призвело до того, що більшість водіїв не могли впоратися з керуванням.

Американські ЗМІ закликали людей не купувати цей автомобіль. Проте General Motors продали понад 1,8 мільйона одиниць Chevrolet Corvair.

4. Chrysler PT Cruiser

Над Chrysler PT Cruiser насміхалися більшість автолюбителів Фото: Chrysler

Роки випуску: 2000–2010

Автолюбителі досі критикують Chrysler PT Cruiser за безглуздий дизайн. Попри всі мінуси, модель мала і безліч переваг.

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У США Chrysler PT Cruiser рекламували як один з найбезпечніших автомобілів на ринку. Усього за 10 років було продано понад 1,3 мільйона екземплярів цієї моделі.

3. Renault Dauphine

Renault Dauphine врятував бренд від кризи Фото: Wikipedia

Роки випуску: 1956–1967

Renault Dauphine був неймовірно популярним у Франції, але в США модель стала справжнім провалом. Головним недоліком стала схильність кузова до корозії.

Попри те, що американська преса розгромила Renaul Dauphine, модель допомогла вивести бренд із кризи. З 1956 до 1967 року було випущено 2,1 мільйона одиниць.

2. Lada/АвтоВАЗ "Жигулі"

Праворульні "Жигулі" продавалися під назвою Lada Riva Фото: Wikipedia

Роки випуску: 1970-2014

Класичні "Жигулі" часто критикували в Європі за жахливу якість збірки та погану динаміку. Проте це був один з найдешевших автомобілів на багатьох ринках.

Європейські покупці були незадоволені тим, що в автомобілів немає стандартних систем безпеки та більшість оснащення, яке є у конкурентів. Саме тому ці авто здобули велику популярність лише у себе на батьківщині. "Жигулі" були випущені величезним накладом у 17,6 млн екземплярів.

1. Trabant 601

Trabant 601 був жахливий у всьому Фото: Wikipedia

Роки випуску: 1964–1990

Автомобілі Trabant досі залишаються синонімом для поганих автомобілів. У моделі 601 було погано все, починаючи з двоциліндрового двигуна від мопеда та закінчуючи жахливо зібраним кузовом.

Модель змогла стати успішною в НДР з однієї простої причини — покупці не мали альтернативи. Багатьом людям доводилося роками чекати на свій автомобіль, поки у ФРН пропонувалися моделі Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz та інші.

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У 1990 році після падіння Берлінської стіни виробництво Trabant 601 було припинено. Всього за 26 років випустили 2 818 547 одиниць цієї моделі.

Раніше Фокус розповів про автомобільні двигуни, які випускалися протягом десятиліть.