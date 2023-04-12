Усупереч всім очікуванням: 10 поганих автомобілів, які виявилися успішними (фото)
Усі автомобілі в рейтингу виявилися фінансово успішними, попри критику від ЗМІ та автолюбителів. Деякі з моделей навіть допомогли своїм концернам упоратися з кризою.
Деякі автомобілі попри всі очікування стають неймовірно популярними. Фокус розповість про 10 моделей, які критикують автолюбителі, але виявилися успішними.
Навіть найбільші автомобільні концерни ризикують випускаючи нові моделі. Будь-яка помилка може призвести до фінансового провалу, але трапляється зворотна ситуація.
Представлені в рейтингу моделі заведено вважати провальними, але вони продавалися великими тиражами. Кожен з цих авто має свої відмінні риси, які дозволили їм стати популярними.
Топ 10 поганих автомобілів, які виявилися успішними:
10. Morris Marina
Роки випуску: 1971–1980
Morris Marina називали "застарілим" автомобілем, оскільки модель обділили сучасними технологіями. Проте цей автомобіль був дуже дешевим, що дозволило на початку 70-х конкурувати з преміальнішими моделями.
Перші роки Morris Marina був одним з найбільш популярних автомобілів у Великій Британії. Усього було випущено понад 1,1 млн екземплярів цієї моделі.
9. Ford Pinto
Роки випуску: 1970–1980
Ford Pinto мав стати справжнім проривом для концерну. Автомобіль привертав увагу своїм стильним дизайном та дуже низькою ціною.
Згодом з'ясувалась головна проблема моделі — погана та небезпечна конструкція. Паливний бак був розміщений надто близько до заднього бампера, через що при ДТП автомобіль часто спалахував.
Американські ЗМІ розгромили Ford Pinto, назвавши його "одним з найнебезпечніших авто у світі". Пізніше з'ясувалося, що безпека цього автомобіля була приблизно на такому ж рівні, як і у конкурентів. Усього випустили 3,1 мільйона екземплярів цієї моделі.
8. AMC Gremlin
Роки випуску: 1970–1983
AMC Gremlin часто критикують через незграбний дизайн, що нагадує однойменну міфічну істоту. Проте автомобіль має відмінну конструкцію та пропонував безліч двигунів на вибір.
Усього було випущено близько 700 000 одиниць AMC Gremlin. Автомобіль навіть зміг обійти модель Ford Pinto за кількістю проданих авто.
7. Chevrolet Citation
Роки випуску: 1979–1985
Перша модель Chevrolet з переднім приводом стала справжнім успіхом для концерну General Motors. З 1980 по 1985 рік було випущено 1 642 587 екземплярів Citation.
Автомобіль часто критикували за погану збірку та часті поломки двигуна. За чутками, GM надавали журналістам покращені Chevrolet Citation, щоб модель отримала хороші відгуки.
6. Austin Allegro
Роки випуску: 1973-1979
У Великій Британії більшість поганих автомобілів часто порівнюють з Austin Allegro. У 1970-х модель критикували за дивний дизайн, погану збірку та малопотужні двигуни.
Цікаво те, що через низьку вартість автомобіль чудово продавався. З 1973 до 1979 року було продано майже 670 тисяч одиниць цієї моделі.
5. Chevrolet Corvair
Роки випуску: 1959–1969
Chevrolet Corvair мав стати ще однією американською революцією в автоіндустрії. Здавалося, що в автомобіля було все необхідне для успіху – стильний дизайн, низька вартість та потужні двигуни.
Як і у випадку з Ford Pinto, Chevrolet Corvair розкритикували за низьку безпеку. Революційне компонування із заднім розташуванням двигуна призвело до того, що більшість водіїв не могли впоратися з керуванням.
Американські ЗМІ закликали людей не купувати цей автомобіль. Проте General Motors продали понад 1,8 мільйона одиниць Chevrolet Corvair.
4. Chrysler PT Cruiser
Роки випуску: 2000–2010
Автолюбителі досі критикують Chrysler PT Cruiser за безглуздий дизайн. Попри всі мінуси, модель мала і безліч переваг.Важливо
У США Chrysler PT Cruiser рекламували як один з найбезпечніших автомобілів на ринку. Усього за 10 років було продано понад 1,3 мільйона екземплярів цієї моделі.
3. Renault Dauphine
Роки випуску: 1956–1967
Renault Dauphine був неймовірно популярним у Франції, але в США модель стала справжнім провалом. Головним недоліком стала схильність кузова до корозії.
Попри те, що американська преса розгромила Renaul Dauphine, модель допомогла вивести бренд із кризи. З 1956 до 1967 року було випущено 2,1 мільйона одиниць.
2. Lada/АвтоВАЗ "Жигулі"
Роки випуску: 1970-2014
Класичні "Жигулі" часто критикували в Європі за жахливу якість збірки та погану динаміку. Проте це був один з найдешевших автомобілів на багатьох ринках.
Європейські покупці були незадоволені тим, що в автомобілів немає стандартних систем безпеки та більшість оснащення, яке є у конкурентів. Саме тому ці авто здобули велику популярність лише у себе на батьківщині. "Жигулі" були випущені величезним накладом у 17,6 млн екземплярів.
1. Trabant 601
Роки випуску: 1964–1990
Автомобілі Trabant досі залишаються синонімом для поганих автомобілів. У моделі 601 було погано все, починаючи з двоциліндрового двигуна від мопеда та закінчуючи жахливо зібраним кузовом.
Модель змогла стати успішною в НДР з однієї простої причини — покупці не мали альтернативи. Багатьом людям доводилося роками чекати на свій автомобіль, поки у ФРН пропонувалися моделі Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz та інші.Важливо
У 1990 році після падіння Берлінської стіни виробництво Trabant 601 було припинено. Всього за 26 років випустили 2 818 547 одиниць цієї моделі.
Раніше Фокус розповів про автомобільні двигуни, які випускалися протягом десятиліть.