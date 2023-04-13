Kia готовит семейство недорогих электрических фургонов: первые изображения и подробности

Семейство Kia PBV будет включать четыре коммерческих электромобиля разных классов. Ресурс их силовых установок составит 600 000 км, а некоторые модели получат автопилот.

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Появились первые рендеры новых коммерческих электромобилей Kia. Корейский автопроизводитель готовит целую линейку недорогих фургонов разного размера. Об этом сообщается на официальном сайте Kia.

В Kia называют новое семейство PBV (Purpose-built vehicles – транспортные средства специального назначения). Их производство стартует с 2025 года на новом предприятии в южнокорейской провинции Кенгидо, в постройку которого инвестировали 758 млн долларов. На первых порах там будут выпускать по 150 000 авто в год.

Некоторые электромобили Kia PBV оснастят автопилотом Фото: Kia

Грузовые электромобили Kia PBV построены на новой модульной платформе. Их силовая установка сможет выдержать 600 000 км пробега.

На рендерах изображены четыре фургона, причем самый маленький из них сопоставим по размерам с Kia Picanto. Разработчики обещают множество конфигураций моделей: предложат грузовые версии и пассажирские минивэны в нескольких вариантах длины и с высотой салона до 1,8 м.

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Некоторые коммерческие электромобили Kia PBV станут основой для беспилотных шатлов и такси – их оснастят автопилотом 4-го уровня, который не требует вмешательства водителя.

Ранее Фокус сообщал, что Kia представили флагманский электромобиль с запасом хода 540 км.

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