Kia готує сімейство недорогих електричних фургонів: перші зображення та подробиці
Сімейство Kia PBV буде включати чотири комерційні електромобілі різних класів. Ресурс їх силових установок становитиме 600 000 км., а деякі моделі отримають автопілот.
З'явилися перші рендери нових комерційних електромобілів Kia. Корейський автовиробник готує цілу лінійку недорогих фургонів різного розміру. Про це повідомляється на офіційному сайті Kia.
У Kia називають нове сімейство PBV (Purpose-built vehicles – транспортні засоби спеціального призначення). Їх виробництво стартує з 2025 року на новому підприємстві в південнокорейській провінції Кенгідо, у будівництво якого інвестували 758 млн. доларів. Спочатку там випускатимуть по 150 000 авто на рік.
Вантажні електромобілі Kia PBV збудовані на новій модульній платформі. Їхня силова установка зможе витримати 600 000 км пробігу.
На рендерах зображено чотири фургони, причому найменший з них можна порівняти за розмірами з Kia Picanto. Розробники обіцяють безліч конфігурацій моделей: запропонують вантажні версії та пасажирські мінівени в кількох варіантах довжини та з висотою салону до 1,8 м.Важливо
Деякі комерційні електромобілі Kia PBV стануть основою для безпілотних шатлів та таксі – їх оснастять автопілотом 4-го рівня, який не потребує втручання водія.
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