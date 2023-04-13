Kia готує сімейство недорогих електричних фургонів: перші зображення та подробиці

Сімейство Kia PBV буде включати чотири комерційні електромобілі різних класів. Ресурс їх силових установок становитиме 600 000 км., а деякі моделі отримають автопілот.

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З'явилися перші рендери нових комерційних електромобілів Kia. Корейський автовиробник готує цілу лінійку недорогих фургонів різного розміру. Про це повідомляється на офіційному сайті Kia.

У Kia називають нове сімейство PBV (Purpose-built vehicles – транспортні засоби спеціального призначення). Їх виробництво стартує з 2025 року на новому підприємстві в південнокорейській провінції Кенгідо, у будівництво якого інвестували 758 млн. доларів. Спочатку там випускатимуть по 150 000 авто на рік.

Деякі електромобілі Kia PBV оснастять автопілотом Фото: Kia

Вантажні електромобілі Kia PBV збудовані на новій модульній платформі. Їхня силова установка зможе витримати 600 000 км пробігу.

На рендерах зображено чотири фургони, причому найменший з них можна порівняти за розмірами з Kia Picanto. Розробники обіцяють безліч конфігурацій моделей: запропонують вантажні версії та пасажирські мінівени в кількох варіантах довжини та з висотою салону до 1,8 м.

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Деякі комерційні електромобілі Kia PBV стануть основою для безпілотних шатлів та таксі – їх оснастять автопілотом 4-го рівня, який не потребує втручання водія.

Раніше Фокус повідомляв, що Kia представили флагманський електромобіль із запасом ходу 540 км.

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