Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

В интернете показали уникальный грузовик-автобус КрАЗ-258 (фото)

КрАЗ, КрАЗ-258, Полуприцеп, Куба, Авто, Автомобили, Фото, Автобус, Транспорт, История, СССР, Экспорт, Украина
Фото: litoralbus.blogspot.com | Грузовики-автобусы экспортировали на Кубу из СССР

В Гаване такие "пассажирские фуры" часто использовали как обычные городские автобусы. Их экспортировали в страну из СССР.

Related video

В интернете показали редкий грузовик КрАЗ-258 с полуприцепом-автобусом, который был замечен на Кубе. Об этом рассказали на сайте auto.bigmir.net.

На Кубе в 1994 году заметили КрАЗ-258 с уникальным полуприцепом-автобусом. Автомобиль экспортировали в страну из СССР.

КрАЗ-258 с полуприцепом-автобусом Fullscreen
КрАЗ-258 с необычным полуприцепом выполнял роль городского автобуса
Фото: litoralbus.blogspot.com

Интересно то, что в Гаване такие "пассажирские фуры" часто использовали как обычные городские автобусы. В СССР они выполняли роль транспорта в аэропорту и доставляли людей от терминала к самолету.

КрАЗ-258 с полуприцепом-автобусом Fullscreen
На Кубе часто можно было встретить подобные "пассажирские фуры"
Фото: litoralbus.blogspot.com

Грузовики КрАЗ популярны не только в Украине, но и во всем мире. Кременчугский автомобильный завод (АвтоКрАЗ) выпустил большое количество различных моделей.

КрАЗ-258 стал заменой для устаревшего тягача КрАЗ-221Б. Модель выпускалась с 1966 по 1989 год.

Габариты КрАЗ-258:

  • длина — 8190 мм;
  • ширина — 2640 мм;
  • колесная база — 4080+1400 мм;
  • колея задняя — 1920 мм;
  • колея передняя — 1950 мм.
Важно
Корейские "Жигули": в интернете показали малоизвестного близнеца ВАЗ-2101 от Kia (видео)
Корейские "Жигули": в интернете показали малоизвестного близнеца ВАЗ-2101 от Kia (видео)

Полная масса тягача составляет 22 тонны, а допустимая нагрузка на двухшарнирное седельно-сцепное устройство — 12 тонн. Ресурс КрАЗ-258 в среднем составлял 190 тысяч км.

Ранее Фокус писал, что в интернете показали редкий ЗАЗ "Таврия" с бортовой платформой и откидными бортами, который продавался в Италии.