В інтернеті показали унікальну вантажівку-автобус КрАЗ-258 (фото)

У Гавані такі "пасажирські фури" часто використовували як звичайні міські автобуси. Їх експортували до країни із СРСР.

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В інтернеті показали рідкісну вантажівку КрАЗ-258 з напівпричепом-автобусом, яка була помічена на Кубі. Про це повідомили на сайті auto.bigmir.net.

На Кубі у 1994 році помітили КрАЗ-258 з унікальним напівпричепом-автобусом. Автомобіль експортували до країни із СРСР.

КрАЗ-258 з незвичайним напівпричепом виконував роль міського автобуса Фото: litoralbus.blogspot.com

Цікаво, що в Гавані такі "пасажирські фури" часто використовували як звичайні міські автобуси. У СРСР вони виконували роль транспорту в аеропорту та доставляли людей від термінала до літака.

На Кубі часто можна було зустріти подібні "пасажирські фури" Фото: litoralbus.blogspot.com

Вантажівки КрАЗ популярні не лише в Україні, а й у всьому світі. Кременчуцький автомобільний завод (АвтоКрАЗ) випустив велику кількість різних моделей.

КрАЗ-258 став заміною для застарілого тягача КрАЗ-221Б. Модель випускалася з 1966 до 1989 року.

Габарити КрАЗ-258:

довжина — 8190 мм;

ширина — 2640 мм;

колісна база — 4080+1400 мм;

колія задня — 1920 мм;

колія передня — 1950 мм.

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Повна маса тягача становить 22 тонни, а припустиме навантаження на двошарнірний сідельно-зчіпний пристрій — 12 тонн. Ресурс КрАЗ-258 у середньому становив 190 тисяч кілометрів.

Раніше Фокус писав, що в інтернеті показали рідкісний ЗАЗ "Таврія" з бортовою платформою та відкидними бортами, який продавався в Італії.