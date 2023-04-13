В інтернеті показали унікальну вантажівку-автобус КрАЗ-258 (фото)
У Гавані такі "пасажирські фури" часто використовували як звичайні міські автобуси. Їх експортували до країни із СРСР.
В інтернеті показали рідкісну вантажівку КрАЗ-258 з напівпричепом-автобусом, яка була помічена на Кубі. Про це повідомили на сайті auto.bigmir.net.
На Кубі у 1994 році помітили КрАЗ-258 з унікальним напівпричепом-автобусом. Автомобіль експортували до країни із СРСР.
Цікаво, що в Гавані такі "пасажирські фури" часто використовували як звичайні міські автобуси. У СРСР вони виконували роль транспорту в аеропорту та доставляли людей від термінала до літака.
Вантажівки КрАЗ популярні не лише в Україні, а й у всьому світі. Кременчуцький автомобільний завод (АвтоКрАЗ) випустив велику кількість різних моделей.
КрАЗ-258 став заміною для застарілого тягача КрАЗ-221Б. Модель випускалася з 1966 до 1989 року.
Габарити КрАЗ-258:
- довжина — 8190 мм;
- ширина — 2640 мм;
- колісна база — 4080+1400 мм;
- колія задня — 1920 мм;
- колія передня — 1950 мм.
Повна маса тягача становить 22 тонни, а припустиме навантаження на двошарнірний сідельно-зчіпний пристрій — 12 тонн. Ресурс КрАЗ-258 у середньому становив 190 тисяч кілометрів.
Раніше Фокус писав, що в інтернеті показали рідкісний ЗАЗ "Таврія" з бортовою платформою та відкидними бортами, який продавався в Італії.