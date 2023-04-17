Британцы готовят электрический внедорожник в духе классического Land Rover Defender

Электромобиль поступит в производство в 2026 году. Новинка будет отличаться великолепными внедорожными качествами.

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Британская компания Ineos разрабатывает электрический внедорожник в стиле классического Land Rover Defender. Об этом сообщили на сайте PistonHeads.

Модельный ряд Ineos пополнит новая электрическая модель. Новинка будет меньше, чем внедорожник Grenadier.

Электромобиль будет показан в течение нескольких лет, но точная дата презентации пока неизвестна. Тем не менее уже есть некоторая информация о будущем внедорожнике.

"Наш новый электрический внедорожник будет иметь нулевой уровень выбросов, предлагая клиентам исключительные возможности для бездорожья без ущерба для комфорта или производительности на дороге", — сказала генеральный директор Ineos Линн Колдер.

Новую модель будут тестировать на горе Шокль в Австрии. Главный акцент будет уделяться улучшению внедорожных качеств внедорожника.

Производство нового электрокара запланировано на 2026 год. Сборку модели наладят на заводе в Австрии.

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Как и Grenadier, электромобиль будет вдохновлен классическими моделями Land Rover, в частности Defender первого поколения. Новинка будет отличаться современными технологиями и богатым оснащением.

Ранее Фокус рассказал, что в Великобритании засветился новый Ineos Grenadier в кузове пикап.