Британцы готовят электрический внедорожник в духе классического Land Rover Defender
Электромобиль поступит в производство в 2026 году. Новинка будет отличаться великолепными внедорожными качествами.
Британская компания Ineos разрабатывает электрический внедорожник в стиле классического Land Rover Defender. Об этом сообщили на сайте PistonHeads.
Модельный ряд Ineos пополнит новая электрическая модель. Новинка будет меньше, чем внедорожник Grenadier.
Электромобиль будет показан в течение нескольких лет, но точная дата презентации пока неизвестна. Тем не менее уже есть некоторая информация о будущем внедорожнике.
"Наш новый электрический внедорожник будет иметь нулевой уровень выбросов, предлагая клиентам исключительные возможности для бездорожья без ущерба для комфорта или производительности на дороге", — сказала генеральный директор Ineos Линн Колдер.
Новую модель будут тестировать на горе Шокль в Австрии. Главный акцент будет уделяться улучшению внедорожных качеств внедорожника.
Производство нового электрокара запланировано на 2026 год. Сборку модели наладят на заводе в Австрии.Важно
Как и Grenadier, электромобиль будет вдохновлен классическими моделями Land Rover, в частности Defender первого поколения. Новинка будет отличаться современными технологиями и богатым оснащением.
Ранее Фокус рассказал, что в Великобритании засветился новый Ineos Grenadier в кузове пикап.