Британці готують електричний позашляховик у дусі класичного Land Rover Defender

Електромобіль надійде у виробництво у 2026 році. Новинка відрізнятиметься чудовими позашляховими якостями.

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Британська компанія Ineos розробляє електричний позашляховик у стилі класичного Land Rover Defender. Про це повідомили на сайті PistonHeads.

Модельний ряд Ineos поповнить нову електричну модель. Новинка буде меншою, ніж позашляховик Grenadier.

Електромобіль буде показаний протягом кількох років, але точна дата презентації поки що не відома. Проте вже є деяка інформація про майбутній позашляховик.

"Наш новий електричний позашляховик матиме нульовий рівень викидів, пропонуючи клієнтам виняткові можливості для бездоріжжя без шкоди для комфорту чи продуктивності на дорозі", — сказала генеральна директорка Ineos Лінн Колдер.

Нову модель тестуватимуть на горі Шокль в Австрії. Головний акцент приділятиметься покращенню позашляхових якостей позашляховика.

Виробництво нового електрокара заплановано на 2026 рік. Збірку моделі налагодять на заводі в Австрії.

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Як і Grenadier, електромобіль буде натхненний класичними моделями Land Rover, зокрема Defender першого покоління. Новинка відрізнятиметься сучасними технологіями та багатим оснащенням.

Раніше Фокус розповів, що у Великій Британії засвітився новий Ineos Grenadier у кузові пікап.