Мастера воссоздали впечатляющий суперкар Ferrari стоимостью $1,2 миллиона (фото, видео)

Клон Ferrari LaFerrari построили за 250 дней. Он в точности повторяет дизайн оригинального суперкара, но оснащен гораздо более слабым двигателем.

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Во Вьетнаме появился редкий суперкар Ferrari LaFerrari. Автомобиль является неоригинальным – его воссоздала группа мастеров. О процессе постройки машины они рассказали на своем Youtube-канале NHET TV.

Кузов авто выполнен из стеклопластика Фото: скриншот/YouTube

Клон Ferrari построили за 250 дней. В основе авто лежит самодельная трубчатая рама. На нее установили стеклопластиковый кузов, который повторяет Ferrari LaFerrari до малейших деталей. У суперкара поднимаются двери и выдвигается задний спойлер. Оптика полностью светодиодная, как и у оригинала.

Постройка автомобиля заняла 250 дней Фото: скриншот/YouTube

Огромное внимание уделили салону Ferrari LaFerrari – руль, сиденья и панель приборов с точностью воссозданы.

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А вот динамика авто гораздо хуже, чем у оригинала. Дело в том, что копия Ferrari оснащена старым 2,0-литровым двигателем Toyota Carina. Для него создали декоративную крышку, имитирующую мотор Ferrari V12.

Для сравнения: настоящий Ferrari LaFerrari получил 963-сильную гибридную установку и способен разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с и развить 350 км/ч. Всего выпущено 499 таких авто стоимостью $1,2 миллиона.

Ранее Фокус сообщал, что владельца Ferrari шокировали затраты на содержание суперкара.

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