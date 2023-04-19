Майстри відтворили вражаючий суперкар Ferrari вартістю $1,2 мільйона (фото, відео)

Клон Ferrari LaFerrari збудували за 250 днів. Він точно повторює дизайн оригінального суперкара, але оснащений набагато слабкішим двигуном.

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У В'єтнамі виник рідкісний суперкар Ferrari LaFerrari. Автомобіль неоригінальний – його відтворила група майстрів. Про процес будівництва машини вони розповіли на своєму Youtube-каналі NHET TV.

Кузов авто виконаний зі склопластику Фото: скріншот/YouTube

Клон Ferrari збудували за 250 днів. В основі авто лежить саморобна трубчаста рама. На неї встановили склопластиковий кузов, який повторює Ferrari LaFerrari до найменших деталей. У суперкара піднімаються двері та висувається задній спойлер. Оптика повністю світлодіодна, як у оригіналу.

Будівництво автомобіля зайняло 250 днів Фото: скріншот/YouTube

Велику увагу приділили салону Ferrari LaFerrari — кермо, сидіння та панель приладів з точністю відтворені.

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А ось динаміка авто набагато гірша, ніж у оригіналу. Справа в тому, що копія Ferrari оснащена старим 2,0-літровим мотором Toyota Carina. Для нього створили декоративну кришку, що імітує двигун Ferrari V12.

Для порівняння: справжній Ferrari LaFerrari отримав 963-сильну гібридну установку та здатний розігнатися до 100 км/год за 2,9 с та розвинути 350 км/год. Усього випущено 499 таких авто вартістю $1,2 мільйона.

Раніше Фокус повідомляв, що власника Ferrari шокували витрати на утримання суперкара.

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