Машин нет и не будет: в РФ закончились недорогие иномарки (фото)

На всю Россию осталось только 313 недорогих импортных автомобилей, исключая китайские модели. Стоимость бюджетных иномарок выросла на 65-80%.

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На российском рынке практически полностью пропали автомобили иностранных марок. Особенно редкими являются модели бюджетного и среднего ценовых сегментов. Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что дилеры Citroen, Hyundai, Kia, Opel, Skoda, Volkswagen и Renault на своих сайтах суммарно предлагают только 313 автомобилей доступной и средней ценовой категорий.

Так, Skoda Rapid на всю Россию нашлось всего 127, Volkswagen Polo — 93, Citroen C4 — 48, а Kia Rio — 45. Таких моделей, как Renault Logan или Opel Astra нет вообще, а на сайте Hyundai висит объявление, что все машины проданы.

Renault Logan пропал с российского рынка Фото: Renault

Представители ассоциации "Российские автомобильные дилеры" заявили, что импортные авто такой категории исчисляются даже не сотнями, а десятками, хотя в 2021 году продавалось по 200 таких иномарок в день.

Цены на импортные авто в РФ также выросли. К примеру, Kia Rio подорожала на 65% – с 900 000 ($11 000) до 1,5 миллиона рублей ($18 500), а Volkswagen и Skoda прибавили в стоимости 70-80% и цены на них стартуют с 1,7 млн рублей ($21 000).

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Полулегальный "параллельный" импорт не помогает, ведь ввезенные авто слишком дорогие, а потому пригонять бюджетные модели невыгодно. Поэтому в недорогом сегменте остаются только Lada и китайские автомобили, хотя и они существенно прибавили в цене. Так, самый дешевый Geely стоит 1,9 млн рублей ($23 500)

Напомним, что дефицит авто в РФ ощущается с середины 2022 года. После начала полномасштабного вторжения в Украину ведущие мировые автопроизводители покинули российский рынок и остановили свои сборочные предприятия в РФ. Постепенно склады автодилеров пустели и теперь там почти не осталось иномарок, за исключением китайских моделей.

Ранее Фокус сообщал, что "АвтоВАЗ" пошел по стопам "Москвича" — новый кроссовер Lada оказался китайским FAW.

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