Машин немає і не буде: у РФ закінчилися недорогі іномарки (фото)

На всю Росію залишилося лише 313 недорогих імпортних автомобілів, за винятком китайських моделей. Вартість бюджетних іномарок зросла на 65–80%.

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На ринку практично повністю зникли автомобілі іноземних марок. Особливо рідкісними є моделі бюджетного та середнього цінових сегментів. Про це повідомляють "Известия".

Зазначається, що дилери Citroen, Hyundai, Kia, Opel, Skoda, Volkswagen та Renault на своїх сайтах сумарно пропонують лише 313 автомобілів доступної та середньої цінової категорії.

Так, Skoda Rapid на всю Росію знайшлося всього 127, Volkswagen Polo – 93, Citroen C4 – 48, а Kia Rio – 45. Таких моделей, як Renault Logan або Opel Astra немає взагалі, а на сайті Hyundai висить оголошення, що всі машини продані .

Renault Logan зник з російського ринку Фото: Renault

Представники асоціації "Російські автомобільні дилери" заявили, що імпортні авто такої категорії обчислюються навіть не сотнями, а десятками, хоча 2021 року продавалося по 200 таких іномарок на день.

Ціни на імпортні авто у РФ також зросли. Наприклад, Kia Rio подорожчала на 65% — з 900 000 ($11 000) до 1,5 мільйона рублів ($18 500), а Volkswagen і Skoda додали у вартості 70-80% і ціни на них стартують з 1,7 млн рублів ($21 000).

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Напівлегальний "паралельний" імпорт не допомагає, адже ввезені авто надто дорогі, а тому приганяти бюджетні моделі невигідно. Тому в недорогому сегменті залишаються тільки Lada і китайські автомобілі, хоча й вони суттєво додали в ціні. Так, найдешевший Geely коштує 1,9 млн рублів ($23 500)

Нагадаємо, що дефіцит авто в РФ відчувається із середини 2022 року. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну провідні світові автовиробники залишили російський ринок та зупинили свої складальні підприємства у РФ. Поступово склади автодилерів пустіли і тепер майже не залишилося іномарок, за винятком китайських моделей.

Раніше Фокус повідомляв, що "АвтоВАЗ" пішов стопами "Москвича" — новий кросовер Lada виявився китайським FAW.

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