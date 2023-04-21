Mercedes выпустил 500-тысячный Гелендваген: подробности эксклюзивного внедорожника (фото)

Mercedes G-Class выпускают с 1979 года и в последнее время объемы производства недешевой модели увеличились. За последние два года собрали около 100 000 внедорожников.

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Mercedes-Benz G-Class отметился новым достижением. С конвейера в австрийском Граце сошел 500-тысячный внедорожник этой модели, сообщает официальный сайт Mercedes-Benz.

500-тысячный Mercedes G-Class выпущен в исполнении Professional Line Фото: Mercedes-Benz

Для недешевой премиальной модели столь большой тираж является неплохим показателем. В последнее время объемы производства Гелендвагена значительно увеличились – за последние два года выпущено около 100 000 внедорожников.

"Юбилейным" стал Гелендваген утилитарной серии Professional Line, нацеленной на бездорожье. Эксклюзивный внедорожник окрасили в характерный оттенок зеленого цвета, знакомый по Mercedes G-Class 80-х годов.

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Кроме того, у авто классические оранжевые указатели поворотов, а салон отделан клетчатой тканью, как на ранних Mercedes G-Class. А еще в салоне появилась памятная надпись с серийным номером авто.

Внедорожник окрасили в классический зеленый цвет Фото: Mercedes-Benz

Напомним, что Mercedes-Benz G-Class презентовали в 1979 году, то есть вскоре модель отметит свое 45-летие. Изначально внедорожник оснащали моторами мощностью от 72 до 150 л. с.

Со временем Гелендваген стал мощнее и роскошнее, но сохранил рамную конструкцию, полный привод с понижающей передачей и блокировки дифференциалов. Нынешнее поколение модели выпускают с 2018 года.

Ранее Фокус рассказывал про самый дорогой Гелендваген, который стоит $1,2 миллиона.

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