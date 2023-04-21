Mercedes випустив 500-тисячний Гелендваген: подробиці ексклюзивного позашляховика (фото)

Mercedes G-Class випускають із 1979 року і останнім часом обсяги виробництва недешевої моделі збільшилися. За останні два роки зібрали близько 100 тисяч позашляховиків.

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Mercedes-Benz G-Class відзначився новим здобутком. З конвеєра в австрійському Граці зійшов 500-тисячний позашляховик цієї моделі, повідомляє офіційний сайт Mercedes-Benz.

500-тисячний Mercedes G-Class випущений у виконанні Professional Line Фото: Mercedes-Benz

Для недешевої преміальної моделі такий великий тираж є непоганим показником. Останнім часом обсяги виробництва Гелендвагена значно збільшилися – за останні два роки випущено близько 100 000 позашляховиків.

"Ювілейним" став Гелендваген утилітарної серії Professional Line, націленої на бездоріжжя. Ексклюзивний позашляховик пофарбували у характерний відтінок зеленого кольору, знайомий за Mercedes G-Class 80-х років.

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Крім того, у авто класичні помаранчеві покажчики поворотів, а салон оздоблений картатою тканиною, як на ранніх Mercedes G-Class. А ще в салоні з'явився пам'ятний напис із серійним номером авто.

Позашляховик пофарбували у класичний зелений колір Фото: Mercedes-Benz

Нагадаємо, що Mercedes-Benz G-Class презентували у 1979 році, тобто незабаром модель відзначить своє 45-річчя. Спочатку позашляховик оснащували двигунами потужністю від 72 до 150 к. с.

Згодом Гелендваген став потужнішим і розкішнішим, але зберіг рамну конструкцію, повний привід з понижувальною передачею та блокування диференціалів. Нинішнє покоління моделі випускають із 2018 року.

Раніше Фокус розповідав про найдорожчий Гелендваген, який коштує $1,2 мільйона.

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