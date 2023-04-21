По принципу IKEA: в Швеции создали электромобиль-конструктор за 10 000 евро (фото)

Электромобиль Luvly O достигает 2,7 м в длину и весит всего 380 кг, но при этом обладает вместительным багажником. Максимальная скорость авто составляет 90 км/ч.

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Шведский стартап Luvly презентовал свою первую модель O. Компактный городской электрокар поступит в продажу по цене в 10 000 евро. Об этом сообщает сайт Electrek.

Дешевый электромобиль Luvly O — миниатюрная двухместная капсула на колесах размером со Smart: длина составляет 2,7 м, ширина – 1,53 м, а высота – 1,44 м. Кузов авто выполнен из пластика, поэтому его масса составляет всего 380 кг. Название авто пошло от аббревиатуры LUV (Light Urban Vehicle – легкое городское транспортное средство).

Электромобиль весит всего 380 кг Фото: Electrek

Салон компактного авто получился весьма просторным – основатель и СЕО Luvly Хакан Лутц ростом 193 см без проблем там помещается. К тому же, предусмотрен 267-литровый багажник.

Новый Luvly O способен развить 90 км/ч, а его запас хода составляет 100 км. Аккумуляторная батарея емкостью 6,4 кВт∙ч состоит из двух модулей весом 15 кг каждый.

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Самая интересная особенность Luvly O – процесс его сборки. Разработчики позаимствовали опыт земляков из IKEA – в Швеции дешевый электромобиль собираются выпускать в виде набора деталей.

Основатель Luvly разрабатывал авто с учетом собственного роста в 193 см Фото: Electrek

В разобранном виде машины будут доставлять в контейнерах (по 20 штук) на специальные мини-фабрики в разных странах. Именно так будет производиться окончательная сборка авто.

Ранее Фокус сообщал, что компактный и недорогой электромобиль презентовали и в Германии.

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