За принципом IKEA: у Швеції створили електромобіль-конструктор за 10 000 євро (фото)

Електромобіль Luvly O досягає 2,7 м у довжину і важить всього 380 кг, але при цьому має місткий багажник. Максимальна швидкість авто становить 90 км/год.

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Шведський стартап Luvly презентував свою першу модель O. Компактний міський електрокар надійде у продаж за ціною 10 000 євро. Про це повідомляє сайт Electrek.

Дешевий електромобіль Luvly O – мініатюрна двомісна капсула на колесах розміром зі Smart: довжина становить 2,7 м, ширина – 1,53 м, а висота – 1,44 м. Кузов авто виготовлений із пластику, тому його маса складає всього 380 кг. Назва авто походить від абревіатури LUV (Light Urban Vehicle – легкий міський транспортний засіб).

Електромобіль важить лише 380 кг Фото: musk

Салон компактного авто вийшов досить просторим – засновник і СЕО Luvly Хакан Лутц зростом 193 см без проблем там поміститься. До того ж, передбачено 267-літровий багажник.

Новий Luvly O здатний розвинути 90 км/год, яке запас ходу становить 100 км. Акумуляторна батарея ємністю 6,4 кВт∙год складається з двох модулів вагою 15 кг кожен.

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Найцікавіша особливість Luvly O – процес його збирання. Розробники запозичили досвід земляків із IKEA – у Швеції дешевий електромобіль збираються випускати у вигляді набору деталей.

Засновник Luvly розробляв авто з урахуванням власного зростання 193 см Фото: musk

У розібраному вигляді машини доставлятимуть у контейнерах (по 20 штук) на спеціальні міні-фабрики у різних країнах. Саме так буде проводитися остаточне складання авто.

Раніше Фокус повідомляв, що компактний та недорогий електромобіль презентували і в Німеччині.

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