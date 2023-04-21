ТОП-10 брендов, выпускающих самые надежные автомобили в 2023 году (фото)

Многие автопроизводители стали выпускать более надежные автомобили. В лидерах в 2023 году оказались как японские, так и немецкие бренды.

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Американские эксперты определили 10 брендов, которые выпускаются самые надежные автомобили в 2023 году. Результат исследования опубликовали на сайте HotCars.

Компании Cox Automotive и Kelley Blue Book провели совместное исследование, в котором изучили надежность современных авто. Для этого эксперты воспользовались отчетами о поломках различных моделей с 2023 года в США.

Выяснилось, что японские автопроизводители выпускают одни из самых надежных автомобилей в мире. Тем временем немецкие бренды также начали делать свои авто более надежными.

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ТОП-10 брендов, которые выпускают самые надежные автомобили в 2023 году:

10. Lincoln

Lincoln Corsair признали самой надежной моделью бренда Фото: Lincoln

Средний рейтинг надежности: 54 из 100

За последние несколько лет бренд Lincoln повысил средний показатель надежности своих автомобилей. Эксперты особо отметили кроссовер Corsair, который редко сталкивается с поломками.

Также удостоился упоминания и кроссовер Nautilus. Этот автомобиль также позволил повысить средний рейтинг надежности американского бренда.

9. Kia

Kia EV6 вошел в тройку самых надежных автомобилей бренда Фото: Kia

Средний рейтинг надежности: 54 из 100

Корейский бренд Kia всего за несколько лет превратился из бюджетного автомобильного бренда в настоящего автогиганта. Их автомобили не только обладают привлекательным дизайном, но и обладают неплохой надежностью.

Одними из самых надежных моделей бренда признали Carnival, EV6 и Telluride. Эти модели пользуются популярностью в США и предлагают богатое оснащение за конкурентную стоимость.

8. Acura

Acura лишь незначительно уступает в надежности бренду Honda Фото: Acura

Средний рейтинг надежности: 57 из 100

Североамериканский суббренд Acura завоевал популярность на целевом рынке благодаря надежным премиальным моделям. В исследовании сказано, что обслуживание автомобилей японского бренда в среднем обходится в 500 долларов за год.

Эксперты выделили модели TLX, MDX и RDX за их надежность. Эти автомобили не только редко ломаются, но и недорогие в обслуживании.

7. Subaru

Subaru Crosstrek признали самой надежной моделью бренда Фото: Subaru

Средний рейтинг надежности: 59 из 100

Автомобили Subaru пользуются спросом благодаря надежности и небольшой стоимости. Особенно эти авто ценят за высокую практичность.

Самой надежной моделью оказался кроссовер Crosstrek. Также редко ломаются Impreza, Outback, Legacy и Ascent.

6. Audi

Audi смогли сделать свои автомобили надежнее Фото: Audi

Средний рейтинг надежности: 60 из 100

Автомобили Audi несколько лет подряд входили в список самых ненадежных. Главной проблемой были множественные отказы сервисных центров в их ремонте по гарантии. Тем не менее немецкий бренд постепенно избавляется от такого статуса.

Эксперты заявили, что многие автомобили Audi не такие дорогие в обслуживании, как может показаться на первый взгляд. Они выделили модели A3 и A4 за их надежность.

5. Honda

Honda давно входят в список лидеров по надежности автомобилей Фото: Honda

Средний рейтинг надежности: 62 из 100

Автомобили Honda не только дешевые в обслуживании, но и редко ломаются. Эксперты высоко оценили их ремонтопригодность, особенно в сравнении с конкурентами.

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Самыми надежными моделями признали Accord, Accord Hybrid, Passport и Civic. Они существенно повысили средний рейтинг бренда.

4. BMW

BMW 3 Series помог повысить средний рейтинг надежности бренда Фото: BMW

Средний рейтинг надежности: 65 из 100

В 2023 году BMW удалось повысить свое место в рейтинге надежности на 10 позиций. Немецкий бренд даже сравнялся с одним из лучших автопроизводителей по этому показателю — Mazda.

"Спасением" для BMW стала модель 3 Series, которая заметно повысила средний показатель надежности бренда. Тем не менее экспертов беспокоит высокая стоимость обслуживания этих автомобилей.

3. Mazda

Mazda вошли в тройку финалистов по надежности Фото: Mazda

Средний рейтинг надежности: 65 из 100

Mazda уже давно выпускают одни из самых надежных автомобилей. В 2023 году японский бренд занял третье место, уступив только двум компаниям.

Секрет Mazda в том, что многие модели делят между собой общие платформы. Это позволяет производителю делать их более надежными при меньших затратах.

Самую высокую надежность показала модель MX-5 Miata. Также удостоились упоминания кроссоверы CX-3 и CX-5.

2. Lexus

Автомобили Lexus недорогие в обслуживании, несмотря на высокую стоимость авто Фото: Lexus

Средний рейтинг надежности: 72 из 100

Премиальный суббренд Lexus выпускает автомобили, которые не уступают в надежности Toyota. Все модели бренда получили рейтинг надежности выше среднего.

Эксперты выделили модели GX и NX. Эти авто редко нуждаются в ремонте, радуя своих владельцев.

1. Toyota

Toyota выпускают самые надежные автомобили по версии американских экспертов Фото: Toyota

Средний рейтинг надежности: 72 из 100

Эксперты признали Toyota самым надежным автомобильным брендом в 2023 году. Компания выпускает множество моделей, которые являются одними из лучших по части ремонтопригодности.

Одними из самых надежных моделей признали гибриды Corolla Hybrid и Prius. Они редко выходят из строя, а их ремонт стоит недорого.

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